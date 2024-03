HC Rakovník – HC Slavoj Velké Popovice 6:3 (1:2, 3:1, 2:0) Branky a nahrávky: 19. Havlůj (Hegenbart, Hulcr), 21. Kovařík (Hegenbart, Havlůj), 27. Nekvinda (Kovařík, Strejc), 39. Najman (Bulva, Hegenbart), 54. Havlůj (Hulcr), 59. Šíma – 4. Žoha (Petráček, Voska), 10. Dulovec (Voska, Málek), 32. Málek (Dulovec, Voska). Vyloučení: 1:2. Využití: 0:0. Rozhodčí: Procházka, Šťovíček – Hnilička, Levý.

HC Slavoj Velké Popovice – HC Rakovník 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Branky a nahrávky: 19. Synáč (Freisler) – 26. Kos (Šíma), 51. Kos (Bulva, Ságner), 53. Hegenbart. Vyloučení: 6:6 + Synáč (POP) 10 min. Využití: 0:0. Rozhodčí: Kubeš, Čáp – Hanžl, Tasch.

Velké Popovice vstoupily do série proti Rakovníku velmi dobře a v prvních deseti minutách prvního zápasu se ujaly dvougólového vedení po trefách Žohy a Dulovce. Domácí odpověděli na jejich dobrý start krátce před přestávkou snížením a už 59 sekund po startu druhé třetiny stav srovnali. Rakovník poté otočil vývoj, jenže hosté jeho náskok smazali. Ve zbytku zápasu už se ale trefovali jen domácí. Ve 39. minutě vstřelil vítěznou branku Najman a v 54. minutě dodal Rakovnickým klidu Havlůj. Minutu a půl před koncem pak domácí stanovili konečnou podobu skóre na 6:3 a ujali se vedení v sérii.

I v odvetě pak šly jako první do vedení Velké Popovice. Za ty se prosadil v 19. minutě Jan Synáč, jenže další recept na brankáře Gabrišku už domácí nenašli. Dvěma góly naopak otočil vývoj Matěj Kos a sedm minut před koncem přidal třetí trefu Pavel Hegenbart. Velké Popovice tak na svém ledě prohrály 1:3 a jsou krok od vyřazení.

Semifinále se teď přesune do Rakovníka, kde budou domácí v úterý od 19 hodin usilovat o postup do finále.

Skvělý vstup do semifinále! Rakovničtí hokejisté přehráli Popovice 6:3

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): „V prvním zápase nám začátek vyšel. Druhá třetina potom byla trošku horší, trochu jsme tam zmatkovali, ale přesto jsme zápas dotáhli do vítězného konce.“

„Do Popovic už jsme jeli s větší koncentrací a ještě větší kolektivitou, která byla vidět na výkonu všech hráčů. Koncentrovanost, vůle hrát opravdu hokej a vyhrát, ne si jít jen zahrát. To bylo velmi důležité. Proti takovým manšaftům máme plusové chování hráčů vůči týmu a kolektivu, ale teď byl výkon abnormální. Trpělivou hrou a kolektivním pojetím jsme výsledek ve třetí třetině zvrátili na naši stranu. Všichni hráči podali výborný výkon. Teď máme tři možnosti udělat třetí krok, ale pokusíme se už v úterý dotáhnout to do konce. Víme ale, že to bude těžké.“

Hokejisté vedou už 2:0, doma se v úterý pokusí o finále

Josef Prchal (vedoucí týmu HC Slavoj Velké Popovice): „Do Rakovníka jsme jeli pro výhru. Prvních patnáct minut jsme domácí k ničemu nepustili a vypracovali jsme si dvoubrankový náskok. Pak přišla drobná zaváhání a po dvou třetinách byl stav 4:3 pro domácí tým. Do poslední třetiny jsme doslova vlétli a v její první části jsme si vypracovali snad šest skvělých příležitostí ke skórování, které jsme bohužel neproměnili. Pak jsme opět po chybě inkasovali a domácí v závěru výhru potvrdili do prázdné branky. Myslím, že to byl velmi pohledný zápas, ve kterém jsme prohrát rozhodně nemuseli a neměli.“

„V neděli se hrál druhý zápas u nás. I v něm jsme po první třetině vedli, ale vinou naší nedisciplinovanosti a množství vyloučených jsme soupeře nechali utkání otočit. Hra pak nebyla úplně dobrá, chyběl nápad a nějaké překvapivé řešení situací. My jsme sice bojovali, ale bylo to takové upachtěné. Soupeř měl lepší organizaci hry, lepší přechod do našeho pásma a my jsme nenašli recept, jak ho přehrát. Navíc nás kosí zranění, už to lepíme, jak se dá. A k výkonu rozhodčích se raději vyjadřovat nebudu, ale myslím si o něm své. Uvidíme, co přinese třetí zápas, určitě zkusíme ještě zabojovat.“