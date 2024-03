HC Rakovník – HC Slavoj Velké Popovice 6:5pp (2:2, 2:3, 1:0 – 1:0) Branky a nahrávky: 5. Vyskočil (Nekvinda, Macháček), 8. Kos (Bulva, Vlk), 29. Nekvinda (Kounovský, Macháček), 33. Šíma, 53. Havlůj (Zíka), 61. Kos (Bulva, Šíma) – 6. Formánek, 20. Freisler (Voska), 35. Formánek (Vacek, Culka), 36. Culka, 39. Formánek. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Rozhodčí: Jelínek, Procházka – Košata, Noga.

Rakovník zvládl udělat rozhodující krok na cestě za postupem, jak nejrychleji to šlo. Proti Velkým Popovicím to ale celek ze západu kraje opět neměl snadné. Domácí šli na svém ledě dvakrát do vedení, jenže soupeř jejich náskok pokaždé smazal a o přestávce byl stav vyrovnaný. V prostředním dějství pak Rakovník odskočil na rozdíl dvou gólů, jenže Velké Popovice předvedly skvělý obrat – třemi góly v řadě se dostali do vedení 5:4. Domácí ale sedm minut před koncem srovnali zásluhou Petra Havlůje a v prodloužení rychle rozhodli o svém postupu. Po 23 sekundách hry se trefil zkušený Matěj Kos a potvrdil, že Rakovník postoupil do finále po výhře 3:0 na zápasy.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): „Je super, že jsme zvládli poslední zápas, ale zbytečně jsme si to zkomplikovali. Byla škoda, že jsme v první třetině nešli do většího vedení, protože šance jsme na to měli. Soupeř pak hrál úplně v klidu, neměl co ztratit a ve druhé třetině se zlepšil. Přesto jsme se dostali do vedení 4:2, ale pak jsme udělali chyby, jaké jsme už dlouho neudělali. Vedli jsme 4:2, ale do poslední třetiny jsme šli za stavu 4:5. Věřil jsem, že gól dáme, ale zbytečně jsme to zdramatizovali. Pak jsme naštěstí v prodloužení měli kliku a dali gól. Celkově jsme si postup asi zasloužili. Neříkám ale 3:0 na zápasy, Popovice byly zdatný a silný soupeř. Oproti loňsku, kdy jsme neměli kliku, se nám to teď trochu vrátilo. Kluci k tomu ale přispěli vždycky jak tréninkovou morálkou, tak i kolektivním pojetím.“

Josef Prchal (vedoucí týmu HC Slavoj Velké Popovice): „Ke třetímu utkání jsme jeli s nožem na krku a s přáním vrátit sérii k nám. Dvě předchozí utkání byla vyrovnaná a věřili jsme si i nyní. Problém byl pouze v marodce, která vyřadila několik hráčů, takže i sestava byla poněkud upravená. První část utkání byla vyrovnaná a od poloviny zápasu jsme byli lepším týmem. Domácí tým jsme přehrávali a vypadalo to, že i fyzicky jsme na tom lépe. Bohužel, nedotáhli jsme to do vítězného závěru a o našem konci v sezóně rozhodl velmi kuriózní gól, který jsme inkasovali hned na začátku prodloužení. Velká škoda a myslím, že jsme si zasloužili zvítězit. A věřím, že bychom sérii doma srovnali. V těchto vyrovnaných utkáních rozhodovaly maličkosti a když byl nějaký hraniční moment, štěstí se vždy přiklonilo na stranu soupeře. Před kluky smekám, hráli parádně, obětavě. Mrzí nás, že máme po sezóně, ale takový je sport a na konci se raduje vždy jen jeden. Chtěl bych ocenit výkon obou mužstev, která se soustředila výhradně na hokej v duchu fair play. A v tomto třetím utkání chválím i všechny rozhodčí.“