HK Králův Dvůr – HC Lev Benešov 6:5 (4:2, 1:1, 1:2) Branky a nahrávky: 1. Potěchin (Březina, Piovarči), 4. Petrus (Hanzlík, Pokorný), 7. Piovarči, 13. Hříbal (Pokorný), 28. Slabý (Pokorný, Petrus), 48. Krásl (Březina, Potěchin) – 9. Znamenáček (Dušek, Růzha), 13. Souš (F. Zderadička, Starec), 26. Mareček (Znamenáček), 51. Mareček (Sládek), 60. Procházka (Sládek). Vyloučení: 6:8. Využití: 0:0. Rozhodčí: Hrčka – Vlasjuk, Matějček.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Výhra je samozřejmě pozitivní. Začali jsme ve velkém stylu, ale stejně jako v celé sezoně to opět bylo jako na houpačce. Zkomplikovali jsme si to, pak jsme to zase vylepšili, ale ke konci jsme zase nadělali chyby. Dokázali jsme to ale i tak udržet a získali jsme tři body.

Michal Kaňka (trenér HC Lev Benešov): Jeli jsme na zápas asi s tím, že nám tři body samy spadnou do klína. Podle toho taky začátek vypadal. Během pěti minut jsme dostali tři góly ze čtyř střel a to rozhodlo celý zápas. Pak už jsme to honili, byli jsme i lepší, ale už jsme to nedohonili. Měli jsme i smůlu, dali jsme tři nebo čtyři tyčky… Začátek rozhodl celé utkání. Děkujeme fanouškům, že nás přijeli podpořit, a omlouváme se jim za předvedenou hru.