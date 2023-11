HC Hvězda Praha – HC Spartak Žebrák 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky: 2. Jurak (Veselý, Grim), 6. Klečka (Hradil, L. Adam), 37. Veverka (Chvála), 40. Hradil (Klečka), 48. Šnaidauf (Cvikl). Vyloučení: 6:2. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Flegl – Bednář, Koliš.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Věděli jsme, že proti nám nastupuje velmi nepříjemný soupeř. Soutěž je natolik vyrovnaná, že nemůžeme koukat na jména a mužstva, každý může porazit každého. S tím jsme do toho šli. Dobře jsme se připravili a začátek zápasu se nám povedl. Vedli jsme 1:0 a přidali jsme i druhý gól. První třetinu jsme ale úplně neměli pod kontrolou. Soupeř měl spoustu příležitostí, jen díky skvělému gólmanovi jsme vedli 2:0. Z naší strany to nebylo úplně optimální, i když jsme dali dvě branky. Do druhé třetiny jsme si řekli, že musíme jinak, vzali jsme si to k srdci a vývoj třetiny jsme kontrolovali. Bylo jen otázkou času, kdy vstřelíme třetí gól, což se nám nakonec povedlo a přidali jsme i čtvrtý. Řekli jsme si, že musíme furt ve stejném stylu a nesmíme polevit. To se nám povedlo, i když jsme měli i oslabení ve třech. Byli jsme koncentrovaní a ubránili jsme to. Nakonec jsme přidali ještě jednu branku a zaslouženě jsme vyhráli 5:0. Děkuji všem hráčům, hlavně gólman nás v první třetině hodně podržel. Dobře to dopadlo, jsme rádi za tři body a příští týden nás čeká velice těžký soupeř v Rakovníku. Pečlivě se na něj připravíme a budeme chtít urvat body.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): K utkání jsme jeli bez několika hráčů základní sestavy, což nám udělalo problém se sestavením jednotlivých pětic. Před utkáním si řekneme, že musíme zodpovědně bránit střední pásmo, ale je to pouze povídání do vzduchu, jelikož hráči si hrají podle svého, co jim na ledě vyhovuje. To se přesně ukázalo, protože už v šesté minutě jsme prohrávali 0:2 a dá se říct, že z naší strany bylo po utkání. Domácí hru kontrolovali a při svém průměrném výkonu zaslouženě zvítězili.