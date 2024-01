HC Hvězda Praha – HK Králův Dvůr 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 6. Šnaidauf (Cvikl), 17. Cvikl (Čmejla), 33. Strnádek (Cvikl), 43. Slavík (Strnádek, Janásek), 50. Šnaidauf (Procházka) – 18. Piovarči (Potěchin), 39. Hlaváč. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:0. Rozhodčí: Píša – Černohlávek, Kubas.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Králův Dvůr je nepříjemný soupeř, od kterého nevíte co čekat. Připravovali jsme se na to, věděli jsme, do čeho jdeme, a věděli jsme, co je v sázce. Úvod zápasu byl opatrný, pak jsme se postupně dostávali do tempa. Bylo velmi důležité, že jsme dali první gól a pak druhý. Bohužel pro nás pak hosté snížili, takže to po první třetině bylo 2:1. Ve druhé třetině jsme hosty zatlačili, měli jsme více příležitostí a podařilo se nám odskočit na 3:1. Ještě v závěru jsme ale inkasovali po naší hrubce při napadání. Říkali jsme si, že to ve třetí třetině musíme dotáhnout a věřit v náš systém. Třetinu jsme pak měli pod kontrolou a byla jen otázka, jestli dáme čtvrtý gól, což se nám podařilo. Pak jsme přidali ještě pátý. Hosté hráli ještě powerplay, měli nějaké přesilové hry, ale my to skvěle ustáli. Jsou to důležité body, které jsme vybojovali. Jsme strašně rádi, že jsme utkání zvládli, máme před sebou ještě dva těžké zápasy a těšíme se na ně.

Drahomír Kadlec (trenér HK Králův Dvůr): Chtěli jsme na Hvězdě bodovat, ale to se nám bohužel nepodařilo. Byli proti nám i rozhodčí. Kluci asi hráli na svém maximu, ale šťastnější vyhrál. Pořád je to otevřené, teoretická šance na předkolo je. Máme ještě dva zápasy, takže uvidíme. Hraje se až do konce.