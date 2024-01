HC Hvězda Praha – SK Sršni Kutná Hora 4:3sn (2:1, 0:1, 1:1 – 0:0) Branky a nahrávky: 14. Slavík, 17. Klečka (Šnaidauf), 55. Velas (Adam, Klement), rozh. náj. Janásek – 18. Beran (Zvěřina), 32. Kadlec (Zvěřina), 48. Dytrych (Švejda). Vyloučení: 10:8. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Kovář – Bernard, Karda.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Měli jsme dlouhou pauzu, skončili jsme asi 17. prosince, takže jsme dlouho nehráli a byli jsme na zápas natěšení. Vstup do zápasu se nám povedl, vedli jsme 1:0 a hned jsme přidali na 2:0. Za dvacet sekund ale hosté snížili na 2:1 a hra se vyrovnala. Ve druhé třetině jsme diktovali tempo a byli jsme nebezpečnější. Ublížilo nám ale časté vylučování a hosté nakonec jednu přesilovou hru využili a srovnali. Ve třetí třetině měla hra stejný spád a myslím, že jsme byli nebezpečnější. Hosté ale hráli účinně a dobře obranně. Čekali na příležitost a dočkali se jí opět v našem oslabení. Do konce zbývalo zhruba deset minut a nebylo na co čekat. Vrhli jsme do toho všechny síly a po zásluze jsme srovnali na 3:3. V prodloužení jsme opět měli víc puk na hokejkách, ale nebezpečnější byli hosté, kteří si vytvořili dvě dobré příležitosti. Náš gólman ale skvěle zasáhl, takže jsme to uhráli. Na řadu přišly penalty, které byly nervydrásající. Úvod se nám vůbec nepovedl a prohrávali jsme 0:2. Až čtvrtou a pátou jsme srovnali na 2:2 a snad až ve 12. sérii jsme byli šťastnější, dali jsme branku a hosté trefili tyčku. Z těžkého utkání jsme vybojovali důležité dva body. Jsme za ně rádi a těšíme se na dalšího soupeře.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Byl to těžký zápas. Před minulým kolem jsme měli s Hvězdou stejně bodů a věděl jsem, že nás čeká bruslivý soupeř, což se potvrdilo. Škoda, že se nám nepodařilo udržet vedení, když jsme dali gól na 3:2. Stejně tak škoda nájezdů. Vedli jsme 2:0 po třech nájezdech, ale bohužel jsme to nepotvrdili. Kdybychom jeden ze dvou dali, tak by bylo hotovo. Oni to takhle dokázali stáhnout a rozhodli. Je to škoda, ale bod je dobrý.