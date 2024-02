HC Čáslav – HC Hvězda Praha 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Branky a nahrávky: 20. Krpata (Barbora, Křišťan), 48. Turena (Florian, Melovič), 60. Barbora (Florian), 60. Krpata (Sladký) – 38. Velas (Strnádek, Čmejla). Vyloučení: 7:3 + Veverka (HVĚ) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Rozhodčí: Havlík, Rulíček – Pošvář, Schaffer.

Čáslav potvrdila roli favorita i na ledě soupeře a pro postup do semifinále si došla hned ve dvou zápasech. Už v 16. minutě putoval do sprchy hostující Ondřej Veverka za zásah do oblasti hlavy a krku a domácí odskočili v přesilové hře do vedení. Hvězda smazala ztrátu rovněž v početní výhodě krátce před druhou přestávkou a před třetí částí bylo vše otevřené. Jenže ve 48. minutě se trefil domácí junior Milan Turena a hosté už odpověď nenašli. Při risku bez gólmana navíc dvakrát inkasovali a Čáslav mohla slavit vítězství 4:1 a rychlý postup mezi čtyřku nejlepších.

Tam vyzve Vlašim. Semifinálová série odstartuje v Čáslavi v pátek 1. března od 18 hodin.

Krajská liga, 1. zápas čtvrtfinále play-off: Hvězda - Čáslav 1:4.Zdroj: Deník/Michal Káva

Pavel Rohlík (trenér HC Čáslav): „Sérii rozhodlo, že se nám podařil vstup do prvního utkání venku. Bylo to velice těžké, věděli jsme, že všichni ostatní soupeři prohráli první zápas venku. Bylo to velice nevýhodné rozlosování, někdo to takhle vymyslel, ale myslím, že je to špatně, že lépe postavený tým hraje první zápas venku a kdyby prohrál, tak má soupeř dva mečboly. To je velice nepříjemné.“

„Zvládli jsme první utkání, velice dobře jsme do něj vstoupili, vedli jsme postupně až 3:0 a podařilo se nám náskok udržet. Druhé utkání doma pro nás bylo těžké, protože to byl poslední krok a soupeř neměl co ztratit. Nastoupil na nás velice nepříjemně, forčekoval, napadal nás po celém hřišti a byl to velice problematický začátek. Přežili jsme ale úvodních sedm minut, kdy měl soupeř nápor, a podařilo se nám vstřelit první branku. Druhá třetina byla podobná, možná tam byl ještě výraznější tlak soupeře, ale opět jsme to vydrželi a inkasovali jsme jen jednou v oslabení.“

„S celou sérií jsme spokojení, že se nám podařilo vyhrát 2:0 v nejkratším možném termínu. Inkasovali jsme jen jednu branku v oslabení a jednu branku v pět na pět, ale ta neměla platit, jak jsme zjistili dodatečně, protože soupeř hrál v šesti. Neříkám, že úmyslně, nikdo si toho nevšiml, ani my. Až později, když jsme to sestříhávali.“

„Máme za sebou první kolo, které bylo náročné, a těšíme se na semifinále. Myslím, že se trochu uvolníme a budeme se možná snažit hrát trochu aktivnější hokej, ale zase s pozornou obranou. Určitě chceme postoupit do finále.“

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): „Věděli jsme, že hrajeme proti úplně nejlepšímu týmu, který byl po základní části první. Věděli jsme, že si Čáslav zakládá na dobré organizaci hry a na dobré obraně se skvělým gólmanem. To se v celé sérii potvrdilo. Vstup do prvního utkání se nám vůbec nepovedl, hned ve třetí minutě jsme inkasovali a pak v desáté minutě jsme dostali na 2:0. Pak jsme to hodně dorovnali a dostali hosty pod tlak. Ve druhé třetině jsme ale hned z první střely inkasovali na 3:0, sice jsme hned kontrovali na 3:1, ale už moc sil nebylo a nakonec jsme inkasovali ještě ve třetí třetině na 4:1. Kromě prvních deseti minut to bylo hodně vyrovnané, ale soupeř má opravdu vynikající organizaci hry, hlavně z obranné fáze. Po zásluze vyhrál, rozhodující byly dvě branky v první třetině.“

„Před druhým zápasem jsme věděli, že nemáme co ztratit, a domácí jsme hodně zaskočili. Ze strany domácích to bylo zase strašně dobře sehrané, co se týče defenzivy, mají to dobře propracované a dobře forčekují. Opět navíc skvěle zachytal gólman. Nás trochu zlomila přesilovka ke konci první třetiny, kdy jsme dostali pětiminutový trest. I když jsme se srdnatě bránili, tak jsme nakonec stejně inkasovali jednu branku a soupeř šel do vedení. Ve druhé třetině jsme hodně zapnuli a dostali domácí pod tlak. Po zásluze jsme vyrovnali na 1:1 a před třetí třetinou jsme si řekli, že už to bude o gólu – kdo ho dá, tak asi vyhraje. Střídalo se to, domácí měli šance, my taky. Nakonec rozhodlo dobré nahození od domácích, asi to mají sehrané. Skvěle to domácí hráč trefil a dal důležitý gól na 2:1. My pak měli ještě nějakou přesilovku i šance, ale už asi nebyla síla v zakončení. Domácím ale hlavně skvěle chytal brankář, který je podržel. Závěr už byl z naší strany vabank, šli jsme do powerplay, ale už síly nebyly.“

„Určitě jsme v sérii nepropadli a byli jsme důstojným soupeřem. Řekl bych, že jsme Čáslavi i zavařili a nějaké síly jsme soupeři ubrali. Nebude to mít v další fázi jednoduché. Gratulujeme Čáslavi k postupu a chtěl bych poděkovat všem našim klukům. Byla to parádní jízda, velký respekt před našimi hráči, jsem hrdý na tohle mužstvo. Udělali jsme obrovský kus práce, být mezi prvními osmi v kraji je velký úspěch. Kraj je každý rok lepší a lepší a je to o dlouhodobé práci. Hráči si to vzali za své, klobouk dolů před nimi. Jsem hrdý na tým, díky všem a těším se na příští sezonu.“