HC Hvězda Praha – HC Junior Mělník 3:4sn (0:0, 1:2, 2:1 – 0:0) Branky a nahrávky: 30. Čmejla (Velas, Procházka), 44. Procházka (Klement, Grim), 60. Procházka (Čmejla, Janásek) – 21. Lenc (Šípek), 28. Halman (Dobrov), 51. Štrombach (Halman, Bílek), rozh. náj. Šícha. Vyloučení: 6:7. Využití: 2:1. Rozhodčí: Výborný – Foltýn, Havel.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Věděli jsme, že máme proti sobě jeden z nejlepších týmů soutěže. I když se Mělníku začátek soutěže nepovedl, tak kvalitu má a zkušenosti taky. Pro nás to byla parádní konfrontace před play-off. V první třetině nebylo moc šancí ani na jedné, ani na druhé straně, a skončilo to 0:0. Druhou třetinu jsme bohužel začali chybou a hosté toho hned parádně využili a šli do vedení. My pak měli nějaké šance, ale nedali jsme a udeřili hosté. Říkali jsme si, že musíme zápas zkorigovat a snažit se utkání otočit. Nakonec se nám v přesilovce podařilo dát kontaktní gól na 1:2 a ve třetí třetině jsme měli obrovský tlak. Přišlo vyrovnání na 2:2, zase nás ale srazila oslabení. Jednu z přesilovek hosté využili na 2:3 a my pak aspoň vyrovnali, když jsme pět sekund před koncem dali na 3:3. Výsledek asi odpovídal zápasu, 3:3 tomu slušeno. V prodloužení byla šance na každé straně, ale skvěle si vedli obra brankáři. V nájezdech už byli šťastnější hosté. Jsme za tenhle zápas rádi, odkryl nám spoustu věcí, které musíme do play-off zlepšit. Těšíme se na něj.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Na Hvězdu jsme vyrazili s jedenácti hráči. Za četnými absencemi byly rodinné důvody, pracovní povinnosti i nemoc. Nechybělo ale odhodlání porvat se o co nejlepší výsledek. Před hráči smekám, jak zápas odbojovali a zvládli takticky. Výborně zachytal Michal Formánek. Myslím, že jsme si výhru zasloužili. Předkolem pro nás začíná další část sezony a čeká nás houževnatý soupeř z Vlašimi. I když se základní část tolik nepovedla, Mělník jako každý rok chce dojít co nejdál. Uděláme pro to maximum. Začínáme tuto středu na domácím ledě od 18:30. Věřím, že dorazí co nejvíce našich skvělých fanoušků a poženou nás za vítězstvím.