„Ze zápasů, co se tady odehrály, byl tento hodně kvalitní. Soupeř byl v některých pasážích lepší, měli jsme co dělat, abychom se ubránili jejich náporu,“ věděl trenér Kralup Dušan Sikela.

Zásluhy na cenném zisku měl především fantom v domácí brance. Jiří Exner kapituloval pouze jednou. V 16. minutě Vladimír Macháček využil po několika málo vteřinách přesilovou hru střelou od modré.

Platilo tím „nedáš – dostaneš“. Kralupští hned v úvodních minutách první třetiny nevyužili minutu a půl trvající přesilovou hru pěti proti třem. Na to navázali ještě střelou do břevna, ale to bylo z jejich strany do první přestávky vše.

Gólové radosti se diváci dočkali na začátku druhé třetiny. Jiří Brandejský zkoušel štěstí z pravé strany od mantinelu a jeho střela zapadla přesně nad pravé rameno brankáře. Vyrovnávací branka domácí hráče povzbudila a hra se více vyrovnala. Přesto se Rakovník dostával do velkých šancí. Exner ale všechny pochytal a v náročném utkání udržel kralupské šance na bodový zisk.

„Exner nás podržel, chytal víc než výborně. Vděčíme mu za to, že v pasážích, kdy nás Rakovník tlačil, jsme to přežili,“ dostalo se brankářské jedničce pochvaly od trenéra Sikely.

Domácí měli jedinou obrovskou šanci v 50. minutě. V oslabení ujel Tomáš Soukup, který dostal skvěle načasovanou přihrávku od Brandejského, při zakončení mu ale kotouč sklouzl a nedovolil pořádně vystřelit. Utkání nakonec dospělo do prodloužení, ve kterém byli šťastnější domácí. Druhý bod vystřelil v 62. minutě Roman Verbík. „V prodloužení je to už loterie. Tam vyhrává šťastnější, záleží na výběru hráčů, jak se to komu povede. Nám se to naštěstí povedlo. Hodně těžký a vydřený druhý bod. Myslím, že v play off bude takhle vypadat každé utkání,“ uzavřel Dušan Sikela.

O vyřazovací části může pět kol před koncem té základní směle mluvit. Jeho týmu by už neměla uniknout. Navíc je nadále ve hře dokonce o přímý postup rovnou do čtvrtfinále. S druhými Velkými Popovicemi (za dva body porazily Slaný) nadále zůstává na stejné bodové hladině. Rakovník po sobotě jeden ztrácí.

Kralupy – Rakovník 2:1 pp

Branky a nahrávky: 22. Brandejský (Soukup, J. Verbík), 62. R. Verbík (Soukup) – 16. Macháček (Libovický, Kos). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Třetiny: 0:1, 1:0, 0:0.

Jan Sláma