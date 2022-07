Rusové a NHL? Není zájem. Talentů je dost, ale doplácejí na kroky Kremlu

Šestatřicetiletého útočníka spolupráce s bývalým spoluhráčem z Bostonu Davidem Pastrňákem viditelně bavila, Krejčí se stal se dvanácti body za tři branky a devět asistencí šestým nejproduktivnějším hráčem šampionátu. Už během něj mu David Pastrňák naznačoval, že by ho rád viděl v dresu Bostonu, sám Krejčí ale po šampionátu poprosil o čas na rozmyšlenou, během kterého si odpočine s rodinou.

Setrvání Bergerona jako motivace?

Do situace se navíc vkládá generální manažer Bostonu Don Sweeney. „Tráví teď hodně času s rodinou. Rozhodují se, co dál. Z našich rozhovorů mám ale dobrý pocit. Je to jen o tom, kdy se David rozhodne. A zda nakonec budeme my těmi, které si vybere," říká Sweeney.

Velký večer pro Jiříčka i celé Slovensko. V Montrealu proběhne vstupní draft NHL

Pro Krejčího by mohl být důležitým faktorem k návratu setrvání klíčového útočníka a kapitána týmu Patrice Bergerona, se kterým si český útočník tolik rozuměl. Případný návrat Krejčího by navíc výrazně zvýšil šance na to, že v týmu zůstane i David Pastrňák.