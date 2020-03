Byl to jeho dětský vzor. Celou svojí kariéru chtěl být jako on a dokonce napodoboval jeho neortodoxní styl chytání. Slovinský brankář Gašper Krošelj má od mladí za svůj vzor Dominika Haška. A jedním z jeho snů bylo, se s ním jednou setkat.

A tohle všechno se podařilo na vyhlášení Mladoboleslavského sportovce roku. Sem Dominátor dorazil jako čestný host, který předával ceny nejlepším. Mezi nimi byla i brankářská jednička Mladé Boleslavi. Která však o přítomnosti svého idolu neměla tušení. Pořadatelé akce pak před jejím samotným začátkem oba gólmany představili u stolu. A bylo to dojemné setkání.

„Jsem velmi překvapený, něco neuvěřitelného, jak už jsem stokrát předtím říkal. Konečně jsem měl možnost ho potkat. Jsem v příjemném šoku,“ hlásil sympatický Slovinec krátce po shledání. Během něho si oba povídali samozřejmě o hokeji. Haška zajímalo, odkud Slovinec pochází, kdy s hokejem začínal a kolik měří centimetrů.

„Na gólmana má parádní postavu, je dlouhý a štíhlý,“ poznamenal poté přímo na podiu, kde se oba zanedlouho potkali znovu. Krošelj totiž v anketě města obsadil třetí místo za druhým florbalistou Natovem a vítězným judistickým mistrem světa Adamem Kopeckým.

Chybět nemohl ani další cenný úlovek, a sice společná fotka. „Byl můj idol od malých let. Koukal jsem na něj ještě v NHL, když chytal finále Stanley Cupu. Stále jsem ho sledoval,“ přidal rodák z Lublaně. „Mám k němu velký respekt. Hrál dlouho, i přes čtyřicítku. I to je můj cíl, že vydržím tak dlouho. Jsem šťastný, že jsem ho konečně mohl poznat,“ hlásil nadšeně Krošelj, který také přiznal že českého hrdinu z Nagana v mnohém kopíroval: „Měl jsem všechno podle něj. Výstroj i třeba tkaničky. Když jsem byl malý, tak jsem všechno dělal jako on. Chtěl jsem jít do brankoviště a chytat puk tak jako on.“