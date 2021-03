Síň slávy kladenského hokeje tak aktuálně čítá 39 jmen skutečných legend hokeje v Kladně.

Co říci ke Zdeňku Nedvědovi? Byl to vynikající lánský útočník, jenž oblékal kladenský dres celkem třináct sezon, na pouhé tři roky si odskočil do košické Dukly.

Za Kladno odehrál 709 utkání, v nichž vstřelil úctyhodných 376 branek (z toho v lize 439/155). V 70. letech slavil s Kladnem čtyřikrát titul mistrů republiky. S úspěšnou vrcholovou kariérou se rozloučil 2. dubna 1978, tedy v posledním utkání mistrovské sezony.

Přitom měl za sebou skvělý ročník, kdy dal 19 branek a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Kladna.

„Nejradši určitě vzpomínám na tituly. První pro mě byl balzám, úplná fantazie. Bylo mi z toho až do breku. Jediné, co mě trochu mrzí, je to, že kluci chodili po trénincích do hospody a já musel jezdit domů. Za prvé jsem v té době už měl dvě děti, navíc jsem studoval vysokou a stavěl barák,“ vzpomíná na svá hokejová léta Nedvěd přezdívaný Masaryk právě podle rodiště v Lánech.

Ve stopách Nedvěda šli i jeho synové, oba kladenští odchovanci. Roman má pár zápasů za A tým, mladší Zdeněk si zahrál za Toronto Maple Leafs NHL a později si vyzkoušel hokej třeba také ve Finsku, Německu nebo Jižní Koreji.

Zdeněk Nedvěd uspěl i po skončení kariéry, když vybudoval velkou prodejní firmu Škodovek pod názvem Nevecom.

Síň slávy kladenského hokeje rozšířily čtyři nové legendy. Zdeněk NedvědZdroj: Rytíři Kladno