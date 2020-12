„Jaromír burcoval, burcoval, až nás totálně vyburcoval,“ komentoval obrat člen vedoucí formace Rytířů Antonín Melka, který vyrovnával na 3:3, protože Kladno po špatném úvodu prohrávalo 0:2 a 1:3.

Do první formace však Jágra trenéři nezařadili, Plekancovi nechali křídelníky Melku s Hlavou. Šel fárat do čtvrté brázdy a s elitou mužstva mířil na led jen při přesilovkách. Jinak mu dělali družinu už zmíněný mladíček Filip a střelec Tomáš Guman. „Vypadli nám reprezentanti do osmnácti let a junioři soutěž nehrají, takže zbývalo hrát na méně útočníků, nebo že půjdu já. A jsem rád, že jsem do toho šel, viděl jsem aspoň realitu, z ledu je jiná než z lavičky,“ říkal sám Jágr, který původně plánoval jen pár pobytů na ledě, ale nakonec chodil i na přesilovky. „Tak to není problém, protože s Plekym se známe dlouho a víme o sobě.“

Výkon týmu Jaromíra Jágra dlouho zlobil. Kladno sice v posledních týdnech více vyhrávalo, ale hokej moc dobrý nehrálo. S Jihlavou vše vrcholilo. „Co jsme předváděli v první třetině, to byl snad nejhorší hokej mojí kariéry. Nicméně jsme si dali dva cíle: musíme tenhle zápas otočit a pak si sednout a domluvit se, že začneme hrát úplně jinak!“ jasně řekl borec, který vypadal na ledě pohybově lépe, než hodnotil sám sebe. Jednou se mu povedl i bodyček, i když to sám se smíchem odmítl. „Vůbec ne, ale mám sto dvacet kilo, s výstrojí o deset víc. Když se rozjedu, už nezvládnu zastavit a on se tam připletl,“ chechtal se.

Nakonec si zapsal i asistenci a možná mu přibude ještě jedna. Přesto zopakoval, že šlo jen o pomoc týmu. „Jinak sám sebe vůbec neřeším. Pro nás bylo klíčové vyhrát zápas, protože v opačném případě by na nás měla Jihlava už velký náskok. Bylo to navíc poslední utkání v tomhle roce a je vždycky lepší si nekazit Vánoce porážkou,“ usmál se.

Vtipkoval i na adresu rozhodčích, s nimiž dlouze diskutoval v první třetině poté, co odpískali pro Kladno trestné střílení za faul na Tomáše Plekance. O co přesně šlo? „Jen jsem se jich ptal, jak se mají,“ dodal dobře naložený Jágr s dovětkem, že spekulace hostování v Pardubicích neuvažuje. „Není to vůbec téma, teď na to rozhodně nemám. A nikdo nechce hráče, který je šílený,“ dodal Jaromír Jágr, který po Novém roce už hodlá hrát pravidelně za Rytíře.