/FOTOGALERIE/ Hokej hýbe Českem. Až po strop se plní haly a fanzóny jsou narvané k prasknutí. Kdo má raději pohodlí, ale nechce se dívat na zápasy mistrovství světa doma v televizi, vyráží s kamarády do sport barů nebo hospůdek.

Do Hokejové síně v Lánech se chodí fandit českým hokejistům. | Foto: Ivana Roháčková

Ale jít na hokej muzea? I to je možné. Pro své přátelé otvírá v těchto dnech Hokejovou síň v Lánech její zakladatel a provozovatel Josef Hošek.

„Scházíme se s naší fanouškovskou partou takhle každoročně při šampionátech už několik let. Vždycky pro hosty ně něco připravím, abychom měli po všech stránkách příjemný hokejový zážitek,“ vypráví Hošek.

O nově otevřené Síni slávy českého hokeje, která byla minulý týden v centru Prahy v ulici Nekázanka, nemá moc informací. „Jen jsem něco zahlédl v televizi ve zprávách nebo zaslechl rádiu. Vím, že má jít o nějakou modernější prezentaci a že cílem bylo zaujmout mladou generaci,“ zmiňuje Josef Hošek.

Každý rok čekají, že to cinkne

V Lánech jako soukromník vybudoval Hokejovou síň. Fanoušek tam najde množství historických artefaktů a rádi se tam scházejí bývalí hokejisté, ale i další slavní sportovci. Na oslavy dorazí šampioni, olympijští vítězové si podávají ruku se světovými rekordmany…

Nyní se Josef Hošek stará hlavně o to, aby si s kamarády zápasy domácího šampionátu užili. „V prostorách, kde jsou vystavené medaile, máme z obou stran nainstalované televize. Naše zápasy většinou končí pozdě, takže sledování vždycky protáhne,“ pokračuje hokejový nadšenec, který před měsícem oslavil desetileté otevření lánského hokejového muzea.

„Na zápasy české reprezentace se nás sejde zhruba patnáct. Víc by se nás sem stejně nevešlo, jsme omezeni místem. Všichni jsme z Lán a dobře se známe. Parta je prakticky stejná, sousedi si zvykli sledovat šampionáty v muzeu,“ vysvětluje.

Dosavadní průběh mistrovství světa se Josefu Hoškovi jako televiznímu divákovi líbí. „Jsou to trochu nervíčky, hlavně až to dojde do čtvrtfinále. Tam už nejsou slabí soupeři. Každý rok se těšíme a čekáme, že to cinkne,“ dodává.