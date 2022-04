Naděje Bubáků na play off je už jen teoretická, Ještěři se plazili moc rychle

V důležitém zápase přivítali na svém hřišti hokejbalisté Nového Strašecí soupeře z Ústí nad Labem - Ještěry. Pokud chtělo domácí mužstvo ještě pomýšlet na play off, muselo jednoznačně vyhrát za tři body. To se nepodařilo a další porážka s ústeckým výběrem odsunula šanci na vyřazovací boje jen do teoretických rovin.

Nové SFtrašecí (ve žlutém) nestačilo na Ještěry z Ústí a padlo 5:7. | Foto: Jiří Duchoň

Strašečtí přitom nastoupili do utkání konečně téměř v kompletním složení. Chybělo "jen" trenérské duo Falař - Pavlík, které na střídačce nahradil Aleš de Fin. Ten se mohl při své veliké premiéře radovat z vedení svého výběru hned ve 3. minutě. Pavel Čadek vytěžil z dobrého napadání svých spoluhráčů a střelou zpoza modré čáry překonal hostujícího brankáře - 1:0. Domácí pak měli ještě tři další šance, ale nedali, protivník vyrovnal a pak už existoval na hřišti jen on. Do první pauzy otočil na 1:3, po změně stran sice nevyužil přesilovku pět na tři, ale dál pokračoval v soustředěném výkonu a utekl na 1:5. Strašecí se nevzdalo, hráči zvedli hlavy a Douša dal i gól, ale stan 2:6 nevypadal před poslední periodou nadějně. Přesto Bubáci dál dřeli a snížili až na 5:7, když se trefil Husák, pak mladý Dan Patera a střelecký účet uzavřel další tvrdou ranou René Douša. Strašečtí prohráli s vítězem posledního ročníku O turnaj poháru města Nového Strašecí i potřetí v sezóně a šanci na play off již mají opravdu minimální. I tak budou chtít dohrát zbytek sezóny s maximálním nasazením. Další utkání je na programu v neděli 10.4., kdy od 14 hodin přivítají na svém hřišti Pedagog České Budějovice. Skvěle rozjetou sezonu maří závěr bez brankářky