Je jedním z nejlepších hokejistů, kteří pocházejí z Nového Strašecí. Ladislav Gengel si zahrál i nejvyšší soutěž a dnes má velký den, slaví čtyřicátiny.

Při děkovačce v Berouně se posadili před fanoušky také tři Kladeňáci. Zleva Radek Knotek, Josef Zajíc a Ladislav Gengel. | Foto: archiv Viktora Burkerta

Gengel se řadí mezi kladenské odchovance. V mládeži hrával třeba s Martinem Ševcem nebo Tomášem Plekancem. Do dospělého hokeje ale vstoupil v prvoligové Kadani. Než se podíval do A-týmu mateřského klubu, vyzkoušel si angažmá mimo jiné v extraligovém Vsetíně a Mladé Boleslavi nebo v nižších soutěžích za Beroun, Hradec Králové, Prostějov či Vrchlabí. Nejvíc vidět byl v Berouně, kde odehráol téměř sto zápasů a formu chytil ve slavné sezoně 2003/04, kdy tým pod vedením trenérů Vejvody a Gudase došel až do finále play off a Gengel byl s jedenácti body mezi nejlepšími borci soutěže.