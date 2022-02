Rakovničtí tušili, že je čeká velmi silný soupeř. Už to, že má v řadách poměrně nedávno extraligové borce Pojkara a Rindoše budí respekt a tihle dva borci na ledě skutečně dominovali. Na druhé straně pak scházeli Nekvinda, Libovický, Šíma, Hulcr a V. Petráček,. Což byla zejména pro obrany rána a tak musel dozadu i útočník Kounovský.

„Oslabení byl jeden faktor naší prohry. Ten druhý bylo neproměňování šancí,“ říkal vedoucí týmu Vladimír Soukup, který v pondělí slavil narozeniny, ale dárek od mužstva v podobě bodů dostane až později.

Rakovničtí skutečně zahodili dost možností, a tak z původního vedení nezbylo nic a pak už jen marně dotahovali.

„Utkání nemělo tempo jako minulý týden v Mělníku, ale byli jsme lepším týmem a zaslouženě vyhráli,“ oddechl si manažer Poděbrad David Kubát.

Perličkou utkání bylo setkání někdejších spoluhráčů z Žiliny na Kladensku. Jiří Vošta to přes Rakovník vzal do Poděbrad, Lukáš Karfus začal v béčku Rakovníka, ale výkony si řekl o zařazení do A týmu. Oba kluci spolu hrávali už v mládeži.

Rakovník nyní čeká další těžký duel v Černošicích, hraje tam v sobotu od 16:30 hodin.

HC Poděbrady – HC Rakovník 5:3 (1:2, 2:0, 2:1). Branky a nahrávky: 13. Kejdana (Papoušek, Toupal), 26. Pojkar (Mrkus), 37. Tuma (Pojkar, Bartoň), 48. Rindoš (Kejdana, Toupal), 60. Kejdana (Tuma, Rindoš) – 14. Macháček (Ságner, Kos), 17. Grill (Karfus, Svoboda), 60. Kounovský (Macháček, Vlk). Rozhodčí: Raška — Bašus, Holec.

Rakovník: Pícha — Vlk, Drda, Vyskočil, Kounovský, Zíka — Macháček, Kos, Ságner – Chudoba, T. Petráček, Let - Grill, Svoboda, Karfus.

Tabulka středočeské krajské ligy, sk. BZdroj: Středočeský hokej