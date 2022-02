Paralympionik Jiří Raul: Něco mám za sebou a euforie už není taková

Český výběr už je několik dní před cestou do Číny v bublině. Nějaký čas strávil v Nymburce, pak v Praze. „Chodíme každý druhý den na testy. V Pekingu to bude každý den,“ popsal povinné patálie Raul.

Má za sebou sice tři paralympiády, nyní to bude v době covidové zase něco nového. „Zatím, jsem to tady nechytit, tak snad to nedostanu ani tam,“ řekl hráč českého výběru. „A co se týče sportovní stránky, to je docela v pohodě. Už mám přece jen něco za sebou, takže ta euforie už není taková jako dřív,“ culí se pětačtyřicetiletý sportovec.

Cíl mužstva je podle něj stejný jako předešlé olympiády. „Umístit se co nejlépe. Nelze myslet na nějakou medaili. Prostě jedeme udělat co nejlepší výsledek jako vždy,“ uvedl Raul.

Zimní hry sledoval, ale že by u televize vysedával pořád, to odmítá. „Koukal jsem hlavně na hokej. To se ale moc nepovedlo. Dvě medaile nejsou mnoho, mohlo to být o dost lepší,“ zamyslel se olympionik. Toho nejvíce zklamali právě hokejisté. „Ti mě opravdu zklamali. Také jsem věřil biatlonistům a ani tady to nebyla žádná sláva. Potěšily mě obě medailistky. Především Sáblíková je stálice, drží se stále ve velice dobré formě,“ dodal Jiří Raul.