Rakovnické vedení přivedlo před startem krajské ligy posilu do brány, jenže mostecký Marek Pokuta začal hodně smolně. V první třetině ho noví spoluhráči nechávali na holičkách a třikrát inkasoval.

Naštěstí se poté Pokuta i celý rakovnický celek oklepali, ve druhé třetině ještě tlak ke snížení nevedl, ale ve třetí už za stavu 1:4 domácí zabrali a zejména díky skvěle přihrávajícímu veteránovi Hegenbartovi vyrovnali na 4:4. V závěru se ovšem štěstí přiklonilo k hostům. Nahozený puk minul klubko hráčů a zaplul přímo do šibenice, na časomíře svítilo 58:46.

"Začali jsme nejhorší třetinou v celé přípravě, ale bylo to i tím, že nám scházely opory v obraně, které by na mistrák snad měly být k dispozici. Bohužel vážné zranění utrpěl Zuska, jemuž rána golfákem rozdrtila kůstky na ruce a musí na operaci," litoval velké ztráty Vladimír Soukup.

Byl naopak rád, že se tým postupem doby zvedl a zahrál dobrý zápas.

Do nové sezony ještě shání posily. Přijít by měl Matěj Zíka z Řisut, který hrával za Kladno, je mu dvacet a hlavně, je z Lubné. Stejně jako Martin Lev. Ten přichází z Berouna stejně jako Matěj Chudoba. Ve hře je ještě posila, která z Rakovnicka pochází a hrála i extraligu. "Tu zatím neprozradím, abych to nezakřikl," usmál se Vladimír Soukup.

HC Rakovník - Hvězda Praha 4:5 (0:3, 1:1, 3:1). Branky Rakovníka: Kos (Drda, Hegenbart), Macháček (Hegenbart), Kos (macháček, Hegjenbart), Nekvinda (Kounovský).