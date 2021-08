Že nemá Příbram a Kladno hokejově moc společného? Omyl! Obě hornická města propojují třeba slavní odchovanci Jan Neliba, Drahomír Kadlec nebo Miroslav Kopřiva, ti všichni se učili hokej pod Svatou Horou. A jak prozradil před zápasem Jaromír Jágr, Kladno má i dnes u Litavky hodně fanoušků.

Někteří ve čtvrtek dorazili na poslední chvíli, což se v době zpřísněných hygienických opatření nevyplácí. A kousek zápasu tak mnozí neviděli.

Nejvíc zvědaví byli na hvězdy Jágra s Plekancem a šestici zámořských posil Rytířů, ale góly dávali domácí borci. Brzy Bílek, který by se po minulé zpackané sezoně ještě chtěl nadechnout a ukázat, že je pořád dobrý hokejista. A pak šťastně i Filip. Až pak do té doby hlavně bránící Jihlava snížila z krátké přesilovky Havránkem.

Na to, že šlo o první zápas přípravy, a ty bývají rozhárané a plné nepřesností, se v Příbrami hrál hezký hokej se spoustou hezkých akcí. Góly nepadaly, protože hlavně Rytíři nemířili přesně. Včetně Jágra, který v závěru druhé třetiny nechal v tutovce vyniknout dobře chytajícího Wolfa. Diváci si užili i ostřejší rozmíšku u branky a Kanaďané je přesvědčili o své nekompromisnosti, kterou odnesl krvavým zraněním Niko.

Ochozy ale nejvíc pochválily mladého Filipa, který vysunul do šance spoluhráče ekvilibristicky koncem hokejky. Parádní kousek!

A přepychový byl také poslední zásah do černého, který po akci dvou na jednoho obstaral Ondřej Machala po přihrávce Adama Kubíka. Dvanáct minut pak nabídlo ještě pár hezkých akcí, ale protože Rytíři trestuhodně dvakrát netrefili prázdnou bránu, skóre se už neměnilo.

Jen v nájezdech, které si obě mužstva vyzkoušela na závěr. ZIa Kladno neuspěli ani Plekanec, Ciampini nebo Filip, za hosty šikovný Havránek. A tak vyhráli aspoň doplňkovou disciplínu.

Trenér Kladna David Čermák souhlasil, že na začátek přípravy se hrál docela pohledný zápas. „Přitom zatím trénujeme hlavně kondici a žádné taktické věci, to přijde na řadu až později. I proto byly ve hře chyby a máme měsíc na to, abychom je z naší hry dostali,“ řekl kouč s pochvalou publika za výbornou atmosféru.

U zahraničních borců se prý potvrzuje, co o nich měli Kladeňáci za informace. „Věděli jsme, že Dotchin umí s pukem a zároveň je důrazný, což ukázal i v Příbrami (v závěru málem vyvolal rvačku). Donaghey je herní typ, výborně bruslí, to samé Wood, i když ten ještě nehrál. Útočníci jsou spíše šikovní, na to sázíme, ale čekáme od nich góly. Šance na ně měli,“ dodal Čermák s tím, že sedmý cizinec, Hakon Nielsen, by mohl s Rytíři podepsat smlouvu, i když může hrát jen šest cizinců. „Ale bylo by možné ho podepsat a dát do jiného klubu v nižší soutěži,“ naznačil možnost setrvání Nilsena v Kladně.

Rytíři Kladno – Dukla Jihlava 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Bílek (Kubík, Baránek), 16. Filip (Račuk), 49. Machala (Kubík, Baránek) - 16. Havránek (Niko). Rozhodčí: Horák, Šindel - Malý, Šimánek. Vyloučení: 5:6, navíc Dotchin (KLA) na 10 min.. Využití: 0:1. Střely: 39:14. Diváků: 2516.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Donaghey, Baránek, Nilsen, Ticháček – Kristo, Plekanec, Ciampini – Bílek, Kubík, Machala – Hajný, Pitule, Račuk – Jágr, Filip, Beran.

Jihlava: Wolf – Kowalczyk, Bilčík, Niko, Dvořák, Kuboš, Janoušek– Illéš, Fronk, Harkabus – Helt, Lichanec, Havránek – Cachnín, Zadražil, Nevšímal – Brož, Houška, Čermák.