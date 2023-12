Rakovnický hokejový klub si mezi svátky připravil na svém stadionu speciální pohádkové bruslení. Akci určenou zejména pro rodiny s dětmi doprovodí známé koledy a písně z vánočních pohádek. Rodina, která dorazí v pohádkové masce, bude mít vstup zdarma. Vánoční veřejné bruslení proběhne na rakovnickém zimáku v pátek 29. prosince od 12:15.

Rakovnický hokejový klub si na 29. prosince přichystal pohádkové bruslení pro rodiny s dětmi. | Foto: HC Rakovník

Přesně po dobu jedné hodiny bude v pátek v poledne patřit ledová plocha rakovnického stadionu rodinám s dětmi. Pokud navíc děti dorazí v maskách postav z oblíbených pohádek, bude mít celá rodina vstup na ledovou plochu zdarma. Během celého bruslení budou stadionem znít koledy a písně z pohádek.

„Po Vánocích plných pohádek bude inspirace na krásnou masku určitě veliká. Každá maska bude navíc odměněna sladkostí,“ lákají i ty nejmenší bruslaře zástupci rakovnického klubu.

Pokud někdo nebude mít vlastní brusle, bude si na stadionu moci zapůjčit za vratnou zálohu pár ve velikostech od čísla 28 do čísla 34. V průběhu veřejného bruslení si účastníci také budou moci na místě zakoupit připravené občerstvení.

Hodina pohádkového bruslení bude vyhrazena speciálně rodinám s dětmi, přičemž ty nejmenší budou mít jen pro sebe jednu samostatnou třetinu, kde se budou moci zdokonalovat na bruslích.

Ostatní zájemci můžou využít standardní veřejné bruslení, které se na rakovnickém stadionu koná v pátek od 10 do 12 hodin, v sobotu od 13:30 do 15:30 a v neděli od 11:30 do 13:30.