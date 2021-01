Ten už moc nevěří, že se krajské soutěže, kde rakovnické celky nastupují, rozjedou. Tahle sezona se zřejmě zanese do klubové historie jako nejdietnější, třeba A tým sehrál jen tři mistrovská utkání regionální ligy, poslední 6. října.

Po následné pauze šlo do 18. prosince chvíli alespoň trénovat, ale od té doby nejde ani to. „Kdyby se začalo hrát od Nového roku, tak by se to jednokolově dalo zvládnout. Teď si ale myslím, že už to nepůjde. Navíc to na zlepšení situace nevypadá,“ soukal ze sebe zklamaně Vladimír Soukup.

Půjde se ještě letos na rakovnický hokej?