Putování po zimácích: Na Hvězdě začínali s hokejem i olympionici

Zimní stadion byl uveden do provozu v říjnu 1983. O devět let později se dočkal zastřešení a do současnosti slouží jako domovský stánek Hvězdy Praha. Samotný klub je zároveň majitelem stadionu i jeho provozovatelem. „Finance nám zajišťují základní tři pilíře. Členské oddílové příspěvky, pronájem ledu a pronájem nebytových prostor,“ vyjmenovává generální manažer klubu Michael Grim. „Čtvrtým pilířem jsou dotace, které jsou ale hodně nestálé a jejich výška se mění,“ doplňuje.

Zajímavé peníze plynou klubu z veřejného bruslení, které se na stadionu pořádá každou neděli. Jinak stadion využívají školy, hobby hokejisté a krasobruslařské oddíly. V létě se tu pak připravují i hokejisté z NHL. „Přípravu tu měli Patrik Eliáš, Leon Draisaitl, Jakub Voráček, Radko Gudas nebo Michael Frolík,“ vypočítává Grim.

Většinu času na ledě ale obsazují domácí celky Hvězdy. „Jsme hlavně mládežnický klub. Dohromady máme jedenáct mládežnických týmů a dorost hraje dokonce nejvyšší soutěž, kde věříme, že se udržíme i po zúžení. Dohromady máme asi 350 dětských členů,“ popisuje Grim.

Svoji práci dělají na Hvězdě opravdu dobře, což dokazuje i výčet místních odchovanců. Právě tady začínal s hokejem známý bitkař David Kočí, mistr světa z roku 1996 Jiří Veber, dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč nebo bývalý kapitán reprezentace Radek Smoleňák.

Svoje zastoupení navíc bude mít Hvězda i na nadcházející olympiádě! Na mužském hokejovém turnaji se představí Ronald Knot a za ženy nastoupí Dominika Lásková a Noemi Neubauerová. Všichni tři začínali s hokejem právě tady.

A ani do budoucna by to s Hvězdou nemělo být nikterak špatné. Současný nejproduktivnější hráč extraligy dorostu Vojtěch Spěváček hájí právě barvy zdejšího klubu.

Sportovní reportér Deníku Filip Ardon představuje pražské a středočeské zimní stadiony. Mezi nimi se skrývají nejmodernější arény i stánky ceněné především pro svou neopakovatelnou atmosféru.

I on pravidelně usedá do jedné z místních šestnácti šaten, které jsou na stadionu k dispozici. Jednu z nich v současnosti využívá i univerzitní tým Engineers Prague, který na místním zimáku našel svoje útočiště. „Nastupují za ně studenti České zemědělské univerzity, Vysoké školy ekonomické a Českého vysokého učení technického, kde jsem sám vystudoval,“ dodává Grim.

Stejně jako na ostatních stadionech i zde se snaží o co největší modernizaci zařízení. V hale, do které se vejde až 700 diváků, je proto nová vzduchotechnika i osvětlení. Zásadní proměnou prošla také strojovna. Stadion má nové kompresory a chladící věž a celé chlazení probíhá automaticky. Stačí nastavit požadovanou teplotu na notebooku. Do budoucna by to chtělo už jen nahradit stávající nádobu na čpavek, pomocí nějž probíhá chlazení.

Výměna je ale závislá na předělávce ledové plochy. Bylo by potřeba vykopat staré trubky s chlazením a nahradit je novými. Při této příležitosti by došlo i ke zmenšení plochy, která má v současnosti největší možný rozměr 60 x 30 metrů. Problémem jsou ale finance i doba trvání prací „Celá rekonstrukce by stála 10 až 15 milionů,“ uvádí Grim.

Práce by navíc bylo potřeba stihnout mezi dvěma sezonami, což by u takové rozdělávky bylo velmi složité. V současnosti navíc zimák funguje po celý rok a ledová plocha je k dispozici i během léta.

Řada lidí ji může znát dokonce i z televize. Právě tady se natáčely reklamy pro Škoda Auto, Krušovice, Český rozhlas nebo Radegast. V roce 2006 se tu dokonce točil film Zběsilý útěk s Paulem Walkerem v hlavní roli. Hokejové zázemí využili pro změnu švédští reprezentanti, kteří zde trénovali před zápasy v roce 2014.

Stadion v sobě kromě ledové plochy ukrývá ale i další prostory. Funguje tu restaurace s výhledem na led i prodejna s hokejovým zbožím. V místní tělocvičně pak působí akademie karate. Hokejisté jistě ocení i venkovní střelnici, kde můžou trénovat svoje zakončení. O výchovu mladých hráčů jde na Hvězdě především.

Samotný A-tým nastupuje v Krajském přeboru Prahy a k posunu výše se neupíná. „Chceme hrát play off. Kvalifikace o 2. ligu by pro nás byla bonus. Kdyby byla šance si 2. ligu i zahrát, tak bychom do toho šli. Nebyla by to ale žádná sranda,“ říká upřímně manažer klubu.

A odkud, že se samotný název Hvězda vzal? „Rozhodně nejde o žádnou rudou hvězdu nebo něco podobného. Hvězda se jmenujeme po nedalekém letohrádku Hvězda. Ten byl v minulosti i součástí našeho loga,“ doplňuje na závěr Grim.