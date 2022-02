Putování po zimácích: V Rakovníku by potřebovali rekonstrukci střechy i šaten

/SERIÁL, FOTOGALERIE/ Zimní stadion v Rakovníku leží na břehu Rakovnického potoka a je domovem dvou dospělých a sedmi mládežnických hokejových týmů. Využívají ho také krasobruslaři i zájemci z řad veřejnosti. Vybavení zimáku ale postupně zastarává. Proto vedení klubu přistavilo dvě nové šatny a do budoucna by potřebovalo zrekonstruovat i ty stávající. Opravu by navíc potřebovala i střecha.

O úpravu ledu se starají dvě rolby. | Foto: Deník/Filip Ardon

Rakovnický zimní stadion je v provozu od roku 1978. V polovině devadesátých let se dočkal zastřešení a dodnes slouží jako domovský stánek místního celku. Hraje tu A tým, který nastupuje v krajské lize, B tým i sedm mládežnických celků. Do budoucna je ale cílem tento počet ještě rozšířit. „Naším cílem je hrát ročníkové soutěže. Momentálně nám chybí starší žáci,“ popisuje místopředseda klubu Tomáš Veselý. Podle jeho slov Rakovník nemá ambice, aby se dospělý hokej posunul do vyšší soutěže. „Před dvěma lety nám byla druhá liga nabídnuta. Soutěž byla kvůli covidu přerušena a my v té době byli první. Nabídku jsme ale odmítli, protože tým by se musel zásadně překopat,“ vysvětluje Veselý. Jak při prohlídce stadionu uvádí, domovský stánek klubu by potřeboval projít rekonstrukcí. Ta by se týkala hlavně renovace šaten. Klub proto zažádal o dotaci u Národní sportovní agentury, ale na odpověď zatím marně čeká. Stadion momentálně nabízí zájemcům z řad veřejnosti čtyři šatny a dalších devět má vyhrazených pro týmy HC Rakovník. Dvě z nich přistavěli teprve nedávno hned u ledové plochy. Putování po zimácích: Na Hvězdě začínali s hokejem i olympionici Problémy na stadionu ale nejsou jen se stavem kabin, nýbrž i se střechou, kterou dovnitř zatéká. Stávající nosníky jsou navíc zkorodované. „Šlo by buď o rekonstrukci, nebo o kompletní výměnu střechy. Investice by se pohybovala v řádech desítek milionů,“ uvádí Veselý. O chod stadionu a jeho údržbu se starají lidé z klubu, kteří mají zimák v dlouhodobém pronájmu od města. Nutná pravidelná údržba probíhá během každoroční odstávky. Ledová plocha je v provozu od začátku srpna do konce března a pak se hřiště využívá pro jiné účely. Může se zde hrát inline hokej, hokejbal nebo badminton. Po finanční stránce je zimák závislý na pronájmech ledů. Pravidelně se tu koná veřejné bruslení a plochu si pronajímají i hobby hokejisté. Pod hlavičkou HC Rakovník tu pak funguje i krasobruslařský oddíl. „Máme téměř stoprocentní obsazenost ledu. Město nám přispívá na provoz a energie. Zbytek jde z pronájmu,“ potvrzuje místopředseda klubu. Putování po zimácích: Velkopopovický stadion má po rekonstrukci novou strojovnu Právě na energiích by šlo ušetřit zakoupením nového chlazení a vybavení strojovny. Současné má už něco za sebou, ale stále zvládá velmi dobře svoji roli. Pro chlazení se využívá čpavek a o úpravu ledu se pak starají dvě rolby. Jedna z nich jezdí na plyn, zatímco druhá už využívá elektřinu. Co se týče kapacity stadionu, vejde se na tribunu až tisíc diváků na stání. Průměrně chodí na zápasy A mužstva okolo tří stovek lidí, kteří si můžou užít hokej zase o trochu víc díky nové světelné tabuli na jedné ze stěn. V provozu je od této sezony. „Na obrazovce běží časomíra a můžeme na ní promítat například sestavy,“ prozrazuje Veselý. Rakovnický zimní stadion v sobě ale neukrývá jen ledovou plochu. Součástí budovy je rovněž restaurace, sauna a ubytovna. „Ubytovna už má poněkud starší vybavení, takže sportovcům ji ani nenabízíme. Využívají ji hlavně zaměstnanci rakovnických firem,“ vysvětluje Veselý. Část ubytovny nechali předělat na menší tělocvičnu, kterou využívají mladí hráči na kompenzační cvičení. Putování po zimácích: Slánský stadion skrývá ve svých útrobách i skatemill Přestože klub se žádnými světoznámými odchovanci nepyšní, na zimáku už přivítal zajímavá jména. V minulosti tu hrála mládežnická reprezentace a autogramiádu zde měli i hvězdy z regionu Tomáš Plekanec, Jakub Voráček a Michael Frolík. V Rakovníku nyní doufají, že další skvělé hokejisty vychovají. Na vývoj mladých hráčů dohlíží ze stěny velký nakreslený rak, který nechybí ani v logu klubu.

