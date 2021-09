Gengelovi je sice už 40 let, ale fyzicky je na to pořád velmi dobře, kromě hokeje hraje výborně také hokejbal a jako Novostrašečák má k hokeji na Rakovnicku vztah.

Sice jen na měsíční hostování, ale mají ho. Hokejisty Rakovníka posílil Ladislav Gengel, nastoupit by měl už v neděli doma proti Kralupům. Na divocha z Nového Strašecí, který umí tým zbláznit, se můžete v rámci prvního kola krajské ligy přijít podívat i vy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.