Hokejisté HC Rakovník si mohou v nadcházející sezoně zahrát třetí nejvyšší soutěž, II. ligu. Rozhodlo o tom vedení Českého svazu ledního hokeje. Právo na postup získaly kluby, které dosáhly v krajských soutěžích nejlepšího sportovního výsledku před nuceným ukončením sezony.

Z hokejového utkání Krajské ligy Rakovník - Černošice (6:4) | Foto: Foto: Miloslav Doležal

Podmínkou bylo, že v soutěži byla úplně sehrána dlouhodobá část, bezprostředně předcházející části závěrečné a že příslušný klub nebyl k datu ukončení soutěže vyřazen z play off. Což pro Rakovník platí, teď se však bude muset rozhodnout, a to do 22. května, kdy je termín konce přihlášek.