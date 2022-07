Dvaašedesátiletý Tatíček má za sebou těžký rok, kdy ho zasáhla vážná nemoc. Teď už má chuť do práce a ze tří nabídek si vybral právě tu rakovnickou. "Mám za sebou opravdu těžký rok, kdy jsem lítal po doktorech, prodělal operaci a nebylo to snadné. Teď už se cítím dobře, ale raději jsem vzal klidnější nabídku," nezastírá dlouholetý kouč mládežnických oddílů Kladna.

Nicméně Tatíček prožil hlavní roky ve vrcholovém hokeji. Roky byl oporou a mužstva, mužem výborné rozehrávky i prudké střelby. V letech 1982 až 1990 odehrál za Kladno 580 utkání a vstřelil 79 branek. Po Sametové revoluci zamířil do nižších německých soutěží v týmech Bad Tölzu a BAD Aiblingu. Díky Milanovi Kotálovi se objevil dokonce i v dresu HC Rakovník. "Sice to je dvacet let, co jsem tady hrál, ale také proto jsem Rakovníku kývl, tehdy jsem tady byl spokojen," říká.

Kos lituje konce hokejistů, mrzí ho hlavně první zápas

Jako trenér začínal u mužů vedle Zdeňka Müllera u extraligového A týmu Kladna, později se dokonce stal hlavním koučem a spolu s Jiřím Kopeckým v náročné sezoně, kdy hrozil konec kladenského hokeje, uhájili extraligu. Později oba úspěšně asistovali Zdeňku Vojtovi až do roku 2013. Po odvolání od A mužstva působil u kladenské mládeže.

V Rakovníku nepůjde do neznámého prostředí a zná také řadu hráčů. Ať už jsou to Kos, Šíma, Petráček, Vyskočil nebo Klaus, který by se prý mohl do týmu vrátit. "Většinu těch kluků jsem v Kladně vedl jako trenér mládeže, nebo je znám jinak. Tohle určitě nebude problém," usmívá se muž, jehož syn Petr mladší udělal skvělou kariéru, zahrál si pár zápasů v NHL i KHL, ale hlavně byl roky hvězdou švýcarského Davosu.

Nepomůže Petr mladší tátovi v Rakovníku? "To víte, že bych byl rád, i když i jemu je už devětatřicet. Ale hokej ho teď po konci kariéry moc nebere a také ho bolí koleno. Ale třeba se mnou vyrazí na nějaký trénink a uvidíme," usmívá se táta, jemuž se také Táta podle příjmení přezdívá.

Příprava rakovnického týmu začne 2. srpna a Petr Tatíček se na ni už teď těší.

