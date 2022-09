V zápase představil dost pozměněný celek domácích. Nový je trenér Petr Tatíček, který do party rychle zapadl a hráče nenásilně dostal k opravdu poctivé přípravě. Přišlo i pár nových borců do sestavy vypadají hodně zajímavě. Z ostravských studií se vrátil Vojtěch Kovářík, který ve Slezsku hrál za Bohumín, ale také univerzitní ligu. Začal perfektně, gólem a celkem třemi kanadskými body. Hodně si klub slibuje rovněž od Filipa Bulvy z Městečka, který v PZ Kladno platil za nejlepšího kanonýra. Petr Benda zase v minulém ročníku nasázel 22 branek v dresu Frýdlantu, týmu krajského přeboru Liberecka.

„Všichni jsou mladí a šikovní, to je pro klub moc dobře,“ pochvaluje si vedoucí týmu Vladimír Soukup, který pokračuje v klubu i dál a má jedinou starost, co ceny energií udělají s mladými kluby jako je Rakovník a další. „Osobně se toho bojím opravdu hodně, známí z jiných klubů mi už hlásí, že to u nich je nahnuté. Mrzelo by mě to o to víc, že třeba u nás teď kluci dělají mládež parádně, děti se po covidu vrátily a tohle by byla další rána,“ obává se Soukup hokejové budoucnosti.

Zlatá dvouminutovka pro Rakovník i oslavence Pucholta

Zápas samotný ho ve slavnostní atmosféře ale potěšil. Rakovník začal skvěle, brzy vedl 3:0, jenže pak se klasicky uspokojil a hosté začali mít navrch. Snížili a pak dali i na 3:2. Macháček pak sice vrátil domácím zdánlivý klid, jenže necelých šest minut před koncem korigoval Sekerka a Slaný tlačilo dál.

Potopila ho hrubka brankáře Havla, který rozehrál přímo na hůl Nekvindy a ten pohodlně jistil na 5:3. „Ještě zkoušeli power-play, ale už jsme to uhráli, dokonce jsme mohli zvýšit. Teď nás čeká těžší písemka, jedem do Poděbrad. Tam mají i Martina Ševce, který udělal velkou kariéru, přitom si pamatuji, když jsme před lety stáli ve Slaném s jeho tátou a on nevěděl, kam kluk půjde. Tenkrát jsme ho lákali k nám, ale naštěstí šel jinou cestou a udělal opravdu velkou kariéru,“ vytáhl Vladimír Soukup něco ze svých vzpomínek.

HC Rakovník - HK Lev Slaný 5:3 (3:0 0:1 2:2)

Branky: Nekvinda 2, Hulcr, Kovářík, Macháček - Pavlas, Dlouhý, Sekerka.

Rakovník: Burgr - Vyskočil, Vlk, Šíma M., Zíka, Hulcr, Petráček - Ságner, Kos, Macháček, Kovářík, Kounovský, Nekvinda, Bulva, Šíma T., Benda.

Slaný: Havel – Dlouhý, Vobořil, Zilcher, Malát, Šmatlák, Rajniš, Ujfaluši, Kočí, Sekerka, Kadlec, Kolář, Fabiánek, Jágr, Šimáček, Vodička, Pavlas, Dongres, Hanzlík.