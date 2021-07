Manažer Řisut Ivan Záleský jedná. Usilovně. O hráčích, o stadionu. Dokonce už musel i losovat. A neměl šťastnou ruku. „Trutnov prodal druholigovou licenci Letňanům a ty chtěly také do skupiny Sever. Dojezdová vzdálenost s námi byla stejná, a tak se losovalo. Prohrál jsem a po šestnácti letech jdeme do druhé skupiny,“ vypráví trochu zklamaně Záleský, jehož tým nyní čekají výlety i na ledy velice silných mužstev jako Havlíčkův Brod, Tábor nebo Příbram. Všichni mají velice silné kádry a třeba Příbram je ve stálém tréninku.

Ještě horší než přesun do skupiny Jih je pro Řisuty ztráta domácího stánku ve Slaném, kde se zimní stadion rekonstruuje. Záleský míní, že Buldoci jsou na tom ještě hůř než kladenští Rytíři, které čeká celá sezona v azylu. „Aspoň jim zůstala druhá plocha a mohou tam trénovat. My nemáme nic a právě s Kladnem teď jednáme, jestli by nám neposkytlo aspoň nějaké ledy na tréninky. Jinak bychom museli do Kralup, Loun, případně Rakovníka. Doufám ale, že vyjde Kladno,“ přeje si Záleský.

Rekonstrukce ve Slaném by měla být hotova do 10. října, do té doby budou Buldoci hrát zápasy na ledech soupeřů. Jak letní přípravné, tak potom i celou čtvrtinu mistráků. I to klub znevýhodňuje a zrovna v sezoně, kdy budou z druhé ligy dva celky sestupovat. Taková věc Řisuty za osmnáct let ve druhé lize ani jednou nepotkala a teď mají oprávněné obavy, jestli nepříjemností na jejich účet nebude až příliš. Zvlášť když rekonstrukce ve Slaném může dopadnout jako ta v Kladně a řádně se protáhnout…

Návrat Františka Matuly

Co se týče kádru, tam zatím velké změny nenajdete. Tým dál povede bývalý prvoligový obránce Jan Boháček, který hrával úspěšně i za Kladno. Odešel Danov, jenž je kmenovým hráčem Letňan, a návrat tak byl přirozený. Klubu ze Slánska se však povedlo přivést zpět do vyššího hokeje obránce Františka Matulu. Kladenský odchovanec skončil v roce 2018, kdy už mu Rytíři nedali smlouvu. Rok pekl pizzu a hrál krajskou ligu, pak se vydal na Island, kde v minulém ročníku stihl jen 15 zápasů. V Řisutech už ho znají, dvakrát tady hostoval, navíc zde hrají jeho bývalí spolubojovníci z kladenské mládeže Patyk nebo Keszi. Ne tak Janeček, jenž po návratu z francouzského Chambéry bude hrát proti Řisutům, podepsal ho totiž nabitý Tábor.

„Myslím, že František (Matula) hodně vyztuží naši obranu, jsme za jeho příchod rádi. Jednáme i s dalšími hráči, přivést chceme také asistenta trenéru Boháčkovi. Může být zvenku, ale může být i z řad našich zkušených hráčů. Každopádně osa týmu zůstane pohromadě a první srpnový den věřím, že začneme s pořádným tréninkem na ledě, nejlépe v Kladně,“ doufá Ivan Záleský.

Dodejme, že v přípravě Řisuty narazí na tradiční protivníky Jablonec, Kobru či Děčín, nově se ale utkají i s týmy z regionální ligy. Nicméně třeba Piráti Chomutov mají skvělý kádr, kvalitu mají i Kralupy a Mělník.