Musíme být spokojení, protože předvádíme docela pěkný hokej, dáváme dost gólů a postavení v tabulce tomu odpovídá. Schází nám jeden neodehraný zápas, když se nám povede, tak nás posune do úplného čela tabulky. To by bylo pro play off ideální, kdybychom mohli všechny série začínat doma.

Jaký je cíl do play off?

Hrát co nejdéle a vyhrát krajskou ligu.

Pokud vám to vyjde, půjdete si zahrát kvalifikaci o druhou ligu?

To ze své pozice nemůžu říct, muselo by říct vedení. Myslím ale, že žádné ambice hrát druhou ligu nejsou. Máme ambice na vítězství v krajské lize, letos docela velké. Na druhou ligu ale asi ne. To je úplně jiná soutěž, je to časově náročné a je tam hrozný skok.

Kdo je vaším největším konkurentem? Jsou to právě zmiňované Černošice?

Určitě jsou to Černošice, ale nejenom Černošice. Dál taky Kralupy. Poděbrady hrají výborně, mají zkušené hráče, hraje tam třeba Ševc, který hrál za Kladno a Boleslav. Je tam čtyři pět týmů, které se vždycky můžou o vítězství v krajské lize porvat. Mělník zatím má tragické výsledky, ale vždycky se dokáže nějak zmátořit. Ještě může v play off kousat, pokud se tam dostane. I Slaný letos hraje velmi dobře. Tyhle mančafty můžou dojít daleko.

Loni jste vypadli z play off právě s Černošicemi. Jak se za sezonou ohlížíte?

Černošice jsou asi náš nejméně oblíbený soupeř. Jsou hodně dobří, šikovní a dokážou potrestat každou chybu, kterou soupeř udělá. Z minima vytěží maximum, což se ve všech zápasech potvrdilo. I loni v play off. Dvě třetiny u nich jsme hráli 0:0 a byli jsme lepším týmem. Měli jsme víc šancí, oni neměli skoro žádné, ale my je nedokázali proměnit. Jakmile jsem ve třetí třetině udělali chybu, tak jsme dostali na 0:1 a tím se zápas zlomil. V odvetě doma to bylo taky o prvním gólu. Už to bylo o psychice. Prohrávali jsme a nedokázali jsme se do toho vrátit. Úplně se to pak otočilo.

Letos vás vede zkušený trenér Petr Tatíček. Jaký má on podíl na tom, že se vám tak daří?

Má na tom obrovský podíl. Tréninky, které s ním letos od začátku sezony absolvujeme, jsou diametrálně rozdílné než tréninky, které jsme měli v sezonách předtím. Hodně bruslení, hodně bojovnosti, hodně soubojů. Má to hodně pozitivní vliv na výsledky.

Je tedy vidět, jaké má zkušenosti? Působil přece jen i na lavičce extraligového Kladna.

Já ho měl i jeden rok v mládeži, už je to hodně dávno. Tenkrát s trénováním začínal a od té doby se určitě posunul. Tréninky jsou přizpůsobené nám v krajské lize. I tak dostáváme záhul a je to dobře.

Tým působí na papíře dobře poskládaný, protože má zkušené hráče i mladé talenty. Vidíte to stejně?

Já to vždycky porovnávám se svým působením v Řisutech, kde jsem strávil třináct let. Když jsem tam přišel, tak tým měl hierarchii. Byli tam starší hráči, pak střední vrstva a mladší hráči. To samé je teď tady v Rakovníku. Je tam Pavel Hegenbart, kterému je osmačtyřicet, mezi starší se řadím i já a Tomáš Vyskočil. Pak je tam střední vrstva a jsou tam i mladí kluci a všichni jsou slušní hráči. Není v tom žádný velký rozdíl. Máme vyrovnané tři pětky, každá pětka dokáže zápas rozhodnout. Není tam žádný špatný element, který by dělal dusno v kabině.

Vy jste nejproduktivnějším hráčem týmu, v 16 zápasech jste zapsal 25 bodů. Panuje s tím spokojenost?

Jsem spokojený, v každém zápase nějakým dílem přispěju k výhře, což je určitě moje role. Kvůli tomu jsem tam taky šel. My ale chceme soutěž letos vyhrát a je jedno, kdo zápasy rozhodne. Jak říkám, máme vyrovnané lajny a zápas dokáže rozhodnout de facto každý hráč.

Zmiňoval jste Řisuty, kde jste strávil většinu své kariéry. Sledujete, jak se jim daří?

Sleduju je každý rok. Strávil jsem tam největší část hokejové kariéry, mám odtamtud velmi hezké vzpomínky i špatné vzpomínky na konec, kdy už to nebylo takové. Vždycky když nad tím přemýšlím, tak říkám, že Řisuty jsou odrazem kladenského hokeje. To mi nikdo nevymluví. Vždycky když končili na Kladně hráči jako Pepa Zajíc, Radek Gardoň nebo Michal Mádl, tak si chodili zahrát na pár let do Řisut. K nim chodili mladí kluci z juniorů, kteří tenkrát uměli vyhrávat, protože v extralize bývali na špici. I kluci, kteří se nedostali do vyšších soutěží, šli do druhé ligy a byli tam platní. Když se ale teď podívám na kladenský hokej na juniory nebo dorost, tak je mi z toho smutno. Výsledky jsou katastrofální a od toho se to potom odvíjí i v Řisutech. Kluci, kteří tam přijdou z Kladna, nemají kvalitu, nemají v sobě vyhrávání. Tak to vidím já. Řisuty jsou odrazem kladenského hokeje.

Sledujete jako odchovanec i kladenské áčko, které je v extralize aktuálně poslední?

Taky to sleduju, ale upřímně jsem se na novém zimáku ještě nebyl podívat. Nějak mě to tam netáhne, i když neříkám, že tam nepůjdu. Možná někdy jo. Sleduju to spíš na netu nebo v televizi. Nevím, co k tomu říct. Mám na to jiný názor. Na Kladně je hodně hráčů odjinud a z Kladna tam není de facto nikdo. Ani to nejde, protože mládež je katastrofální. Od toho se to odvíjí. Není to otázka posledních tří let, ale trvá to už nějakou dobu. Začalo se dělat něco špatně a asi se to pořád dělá špatně.

