Rytíři vyhráli jedinou bitvu večera, spíše tedy bitku než bitvu. Jake Dotchin nezapřel, že je Kanaďanem se vším všudy, a když už byla frustrace z průběhu zápasu příliš vysoká, vypálil po pískání na gólmana Konráda a při pokusu Jana Káni mstít se sundal rukavice a zasypal protivníka sprchou pěstí. Dostal trest ve hře a čeká ho stopka a také disciplinárka.

To samé nakonec předvedl Jan Švrček v úplném závěru, který mstil některé zákroky Tomáše Plekance (hlavně na Orsavu) a hlavní hvězdu Kladna napadl pěstmi. Bil spíše do helmy, ale trest ho čeká také. „Viděl jsem, že Pleky ho (Orsavu) trefil zadkem, nebylo tam žádné koleno, žádný chtěný faul,“ pokrčil rameny kladenský kouč Otakar Vejvoda mladší. „Bylo to sice zadkem, ale bez puku,“ oponoval mu na tiskové konferenci po utkání domácí Jan Tomajko.

Tomu vynadal i kladenský majitel Jaromír Jágr vypískaný některými fanoušky a slíbil doma v Kladně odvetu.

Kladno nepálí jen mizerná koncovka, ale už také obrana. Na začátku hořela a domácí bleskově vedli 2:0. Paradoxně se trefili z přesilovky nikoliv po závaru, ale po brejku… "Řekli jsme, co chceme hrát. Ale prvních deset minut jsme to nebyli my. Hned ve druhém střídání naše lajna dostala gól, to Olomouc nakoplo a pak už jsme měli problémy," přiznal útočník Matěj Beran.

Když pak Kohouti využili v úvodu druhé části i dvojnásobnou přesilovku, a následně Plekanec v početní převaze napálil břevno, sklouzl hokej spíš k faulům včetně zmíněného Dotchinova kotoloče pěstí do obličeje Káni nebo závěrečného Švrčkova napadení Plekance.

V poslední třetině už se Kladno k žádným šancím nedostalo, byť se o zlomení gólové mizérie pokusilo stejně jako s Plzní i při power-play.

„Je strašně těžké otáčet takový zápas, navíc v Olomouci, která hraje výborně,“ posteskl si v rozhovoru pro Českou televizi útočník Kladna Martin Procházka, který ve druhé části ujel do sóla, ale na pořádné zakončení neměl sílu.

"Dlouho jsme nedali gól. Co nám na začátku sezony padalo, to teď skončí na tyči nebo břevnu. Můžeme to odčinit jen naší tvrdou prací," říkal Procházkův spoluhráč Matěj Beran a dodal, že vše se zlomilo doma s Třincem. "Byli jsme lepší a stejně jsme prohráli. V Bolce to byl náš nejhorší zápas, Plzeň už jsme zase přestříleli, ale nedáváme góly. Nic se nám neodrazí. Všichni musíme chodit do brány a prostě to tam dorvat. Nemůžeme hrát do prázdné brány," burcoval nejleší kladeský střelec a dodal: "Hodil by se jakýkoliv gól, hlavně ať platí."

HC Olomouc – Rytíři Kladno 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Klimek (Navrátil), 4. J. Káňa (Bambula, Strapáč), 21. Orsava (Navrátil, Nahodil).

Olomouc: Konrád – Rutar, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Řezníček, Švrček, Dujsík – Orsava, Strapáč, J. Káňa – Nahodil, Klimek, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Kucsera, Anděl, Kusko.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis (od 42. Kehar) – Brodecki, Plekanec, Melka – Zikmund, Klepiš, Beran – Procházka, Filip, Kubík – Bláha, Indrák, Machač.

