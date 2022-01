„S výdělkem jsme moc spokojeni, je těžká doba, takže si vážíme každé částky. To, že se dostala přes 150 tisíc, je úžasné. Navíc to hezkou sumou pomůže potřebným,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Lukáš Jůdl a zdůraznil, že polovina vybraných peněz půjde na dobrou věc. Rytíři ji věnují komunitnímu centru Vítej v Hřebči, které se stará o lidi s autismem.

„Komunitní centrum Vítej jsme si nevybrali náhodou. Každý rok se této organizaci snažíme pomoci aukcí dresů, je to už taková tradice. S centrem máme dlouholetou spolupráci, byli jsme se v sídle i podívat a sami jsme se tehdy přesvědčili, že se jim každá koruna hodí,“ doplnil Jůdl. Druhou polovinu výtěžku použije klub k pokrytí nákladů, které vznikly v souvislosti se zrušeným Winter Hockey Games.

Rytíři věnovali do aukce celkem 24 originálních dresů, z nichž si zájemci nejvíce cenili trikotu legendárního Jaromíra Jágra. Slavná osmašedesátka kvůli zranění neoblékla světle modrou uniformu ani na rozbruslení, přesto se dres vydražil za 33 700 korun. Druhou nejvyšší částku pak vynesl trikot kapitána Tomáše Plekance, ten se vyšplhal na rovných 18 tisíc. Pořádná bitva se strhla rovněž o číslo 29 brankáře Landona Bowa, za kterou nakonec vítěz zaplatí necelých devět tisíc.

Ze strany hokejových Rytířů to ale není vše! Klub nyní chystá pro fanoušky další dražbu, ve které půjdou do prodeje pořádně raritní kousky. „Před sezonou jsme dělali pořádek ve věcech a objevili jsme na stadionu originální dresy z první sezony Rytířů. Jelikož už od té doby uplynulo deset let, rozhodli jsme se, že dáme tyto dresy k mání fanouškům,“ prozradil mluvčí klubu.

Do dražby by se tak měly dostat takové kousky jako hrané extraligové dresy Libora Procházky, Jana Chábery, Jasona Lepinea, Marka Posmyka, Jiřího Bicka nebo Antonína Melky, který i v letošní sezoně hájí barvy Rytířů. Aukce proběhne s největší pravděpodobností na přelomu února a března. Po skončení sezony se pak bude dražit i jedna sada hraných dresů z tohoto ročníku.

Fanoušci a sběratelé dresů se tak mají na co těšit. Z aukcí si budou moci odnést další cenné kousky, které oblékli jejich oblíbení hráči, a dost možná tím opět podpoří dobrou věc.