Vždycky ale pohodu rozhodně neměl, prošel si těžkými chvílemi. Zejména zranění kolena z roku 2021 ho málem zastavilo, po operaci musela přijít ještě reoperace, ale mladík se uzdravil.

Jeho první seznámení s hokejem se uskutečnilo kdysi na ledě HC Rakovník, kde prošel přípravkou a žákovskými týmy a už tehdy byl u něho vidět jasný hokejový talent. Jako perspektivní talent přestoupil do Meteoru Třemošná, který umí talenty vychovat a je základnou Škody Plzeň. Ta Jakubovy výkony sledovala a nakonec ho povolala do výběru do 16 let. Dal šest gólů a už se v Plzni udržel.

V následující sezoně 2018/2019 už hrál za šestnáctku pravidelně, ve 32 zápasech nastřílel 18 gólů a připsal si i 17 asistencí, o rok později v sedmnáctce měl bilanci ještě lepší (24+40) a zákonitě se probil do mládežnické reprezentace (13 utkání - 4 góly).

Slibně začala Šilerovi také smolná sezóna 2020/2021. Zase starty v repre, poprvé také v plzeňské juniorce, jenže pak už přišlo zmíněné vážné zranění kolena. Léčení si vyžádalo dlouhý čas rekonvalescence a dokonce reoperaci.

Když se Jakub uzdravil, mohli jste ho vidět předloni v létě na zimním stadionu v Rakovníku, kde s A mužstvem absolvoval několik tréninků.

Letošní sezona je pro Jakuba Šilera zatím průlomová. O číslech šikovného mladíka z juniorské extraligy a bilanci gólu na zápas už jsme psali. V Plzni navíc dbají na to, aby nadějným a pracovitým odchovancům dávali pravidelně šanci v A mužstvu, protože Jakub odehrál už téměř dvacet zápasů proti české špičce.

Poprvé skóroval 31. října v Českých Budějovicích do sítě Jana Strmeně (jeho tým padl 1:4), podruhé 19. listopadu v Kladně do sítě Adama Brízgaly. TUam už jeho branka stačila na výhru 4:2.

Brzy přidá určitě další góly, Jakub Šiler je mimořádným hokejovým talentem. Pokud ho nepotká nějaké další nemilé zranění, může to dotáhnout hodně vysoko. Rádi by byli i v HC Rakovník, kde by měli pro svoje žáčky další opravdový hokejový vzor.