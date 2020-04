Svazovou podmínkou přijetí bylo, že v soutěži byla úplně sehrána dlouhodobá část, bezprostředně předcházející části závěrečné a že příslušný klub nebyl k datu ukončení soutěže vyřazen z play off. Což pro Rakovník platí, teď se však bude muset rozhodnout, a to do 22. května, kdy je termín konce přihlášek.

„Je to pro nás pocta a radost. Jenže do sebe by muselo zapadnout víc věcí. A bojím se, že nezapadne. Museli bychom se zadlužit a z toho bychom se těžce dostávali mnoho let,“ řekl Deníku vedoucí týmu a jedna z duší rakovnického hokeje Vladimír Soukup.

Byl by to pro mnohé opravdu sen, jenže… Třeba zkušenost fotbalistů SK, kteří se dodatečně dostali k postupu do třetí ligy a tam na podzim hráli slušně jen zpočátku a od té doby mají velké problémy hráčské i finanční, je mementem.

Pro nejsou ani hráči, zejména ti nejzkušenější už si nepotřebují nic dokazovat, a jezdit dálky, navíc se střetávat s velmi dobře trénovanými celky.

Do toho se jim už nechce. „Co mi volali hráči, jediný byl pro, který říkal, že by to byla skvělá šance. Ostatní ale takový názor neměli, někteří mi rovnou řekli, že třetí ligu hrát nebudou,“ tvrdí Soukup.

Ten tvrdí, že by soutěž byla daleko náročnější finančně, časově, navíc šance přišla v naprosto nevhodnou chvíli, kdy financování sportu bude krvácet. „O tom už dneska nepochybuje nikdo. Koneckonců ani na svazu nevědí, jak se bude hrát a jak nakonec soutěže rozdělí. Varianta, kdy by vznikla divize jako ve fotbale, by pro nás byla asi nejlepší, protože by se jezdilo pořád jen po kraji, ale přibyli by kvalitnější soupeři,“ komentuje Soukup možnou změnu, která by počítala se zeštíhlením druhé ligy.

Rakovnický výbor se ještě nesešel a Soukup za něj mluvit nechce. Definitivní rozhodnutí tedy ještě nepadlo. Ale skvělí rakovničtí diváci, kteří na hokej chodí rádi, se zatím zřejmě na třetí ligu těšit nemohou. To spíš na nové šikovné hráče, jimiž by Rakovník chtěl kádr zkvalitnit. Sítě už prý rozhozené má.