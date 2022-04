Burger končil jinak úchvatnou kariéru s 22 sezonami neslavně, jeho Kladno tehdy prohrálo v sedmém zápase semifinále play off I. ligy v Jihlavě. Pak už se věnoval trénování, začal u dětí a druhým rokem už stojí na střídačce áčka Rytířů. Jeho návrat dává logiku ve svou věcech: jako Kladeňák bude za svůj tým bojovat v baráži jako lev a hlavně, vždycky patřil k nejlepším hráčům, playmakerům na přesilovou hru. Bude zajímavé sledovat ho v akci s ještě starším veteránem Jaromírem Jágrem a jen o čtyři roky mladším Tomášem Plekancem.

V osobě Burgera jde o druhého hrajícího asistenta v kladenské historii. Zároveň to bude poprvé od sezony 1987/88, kdy trenér zasáhne do zápasu i jako hráč. Tehdy to byl Eduard Novák ale také pouze v přípravném utkání.

Pokud by Burger nastoupil v baráži, bylo by to poprvé od ročníku 1965/66, kdy mužstvo povede v mistrovském duelu hrající trenér. Tenkrát šlo o legendárního Stanislava Bacílka.

Burger bude celkem desátý hrající trenér Kladna. Prvním byl Hugo Laitner (1937), pak Robert Jiránek (1939), Robert Robětín (1952), Ivan Zettel (1952), František Pergl (1953 a 54), Vlastimil Sýkora (1955), Stanislav Bacílek (1966), Bohumil Prošek (1968, 69 a 84) a Eduard Novák (1987).

Do sestavy Rytířů by se v Liptovském Mikuláši měl vrátit rovněž Ondřej Machala.

Hrající trenéři v historii Kladna:

LAITNER Hugo 1935/36

1936/37

JIRÁNEK Robert 1937/38 *

1938/39

ROBĚTÍN Robert 1951/52

ZETTEL Ivan 1951/52

PERGL František 1952/53 **

1953/54 **

SÝKORA Vlastimil 1954/55 *

BACÍLEK Stanislav 1965/66

PROŠEK Bohumil 1967/68 *

1968/69 *

1983/84 *

NOVÁK Eduard 1987/88 *

* Jako hráč jen v přípravě (nesoutěžním utkání)

** Není jisté, zda v dané sezoně nastoupil k soutěžnímu utkání, jelikož chybí data

U dvojice Robětín Zettel nejde zpětně určit, kdo byl hlavním trenérem, patrně šlo o dva rovnocenné trenény. (Všichni ostatní byli hlavní.)

Rudolf MUZIKA, Jan ŠEJHL