„Sezona 2020/2021 může být zásadně narušena tím, že zápasy nebude možné sehrát ve stanovených termínech a následně bude ubývat i náhradních termínů pro dohrání těchto utkání," píše se v odůvodnění navrženého herního modelu na serveru hokej.cz.

Během základní části se každý s každým utká třikrát, sehraje se tedy 51 kol. Po základní části proběhne nadstavba, první až desátý tým tabulky mezi sebou odehrají ještě jedno klání. Započítávat se budou body ze základní části.

Kdo bude po nadstavbě první, zajistí si účast v extralize. Naopak z Chance ligy nikdo sestupovat nebude. Původní hrací model přitom počítal až se čtyřmi sestupujícími.

Sezona bez play off souvisí s přísnými opatřeními ohledně koronaviru. Pokud by totiž ve vyřazovacích bojích musel do karantény byť jen jediný tým, vrchol soutěže by to degradovalo.

„Nebude tlak na výsledky, ale to neznamená, že by nám jen spadl kámen ze srdce a nechtěli bychom vyhrávat. To vůbec, já porážky nesnesu,“ uvedl trenér kolínských hokejistů Petr Martínek. Právě Kolín tak může jásat, mezi prvoligovou partou vydrží nejméně dvě sezony.