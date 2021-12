Fanoušci už čekali na prodloužení, když zpoza vlastní brány vyjel tehdy nejlepší český obránce Tomáš Kaberle, koukl rychle na hodiny a v poslední vteřině vypálil přes celé kluziště. Jeho rána ex-kladenského Milana Hniličku dokonale překvapila a stadion explodoval.

"To se mi nikdy nepovedlo a asi nepovede," zářil tehdy kladenský bek, který viděl, že je pět vteřin do konce, proto zkusil vypálit. „A vyšlo to! Vždycky je dobré hrát až do konce a střílet. Nikdy nevíte, co puk udělá. Na takový gól bude chtít asi Milan Hnilička rychle zapomenout," smál se Tomáš Kaberle.

Jágr na Plekance: My v televizi? Na Vánoce mají dávat pohádky, ne horory!

"Podcenil jsem to, ale branka padla po vypršení hrací doby," zlobil se liberecký gólman Milan Hnilička, jemuž ale nedala zapravdu konzultace s videorozhodčím.

"Takový gól? To jsem v životě neviděl," chechtal se tehdy loučící se Jaromír Jágr.

A určitě i Martin Ševc, který byl v okamžiku gólu také na ledě, v sezoně 2004/05 totiž jako nadějný bek dostal šanci právě vedle Tomáše Kaberleho a vyrostl vedle něj ve špičkového obránce. Získal několik titulů ve švédské lize, se Lvem Praha došel do finále KHL, byl zásadní postavou při prvním libereckém titulu.

V neděli ale svoje Bílé tygry opařil za stavu 1:2, kdy při signalizovaném trestu vyrovnal. "Já jsem nejdřív myslel, že ten puk poletí na zakázané uvolnění, ale pak to tam nějak skočilo a přes ruku my to propadlo do branky. Samozřejmě je to moje chyba, tohle se mi stát nesmí,“ nekličkoval brankář Petr Kváča.

Ten na rozdíl od svého předchůdce Milana Hniličky nemusel po zápase zpytovat svědomí, jeho tým totiž zvládl ještě zápas překlopit na svou stranu.

Bolest Bílých tygrů tak rychle opadla.

Šestý zápas čtvrtfinále play off 2005, Kladno přehrálo Pardubice 2:1. Tomáš Kaberle a Martin ŠevcZdroj: archiv Deníku/ Josef Procházka