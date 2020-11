Hosté byli od začátku aktivnější a donutili brankáře Krošelje k několika dobrým zákrokům. Až později se více do hry dostali domácí, Neužil ale všechny jejich rány kryl. Bruslařům v první části nepomohly ani dvě početní výhody, nejzajímavějším momentem tak byla strkanice u domácí branky.

Tři minuty před přestávkou atakoval Krošelje v brankovišti Němeček, načež Říčka v přerušené hře zakončil do odkryté brány. To se nelíbilo domácím a Dlapa s Bičevskisem se do obou sparťanů pustili, krátkou rozmíšku ale sudí rychle roztrhli.

Jak naložit s přesilovkou, to domácím ukázali v úvodu druhé třetiny hosté. Do návratu Ciencaly z trestné zbývalo dvacet dva sekund, když Pech nahrávkou napříč pásmem našel mezi kruhy Roberta Říčku. Ten si puk srovnal na bekhend a zakončil nad vyrážečku Krošelje.

Hosté z Prahy se ale z vedení neradovali dlouho. Už po devatenácti sekundách domácí srovnali, do nahození Fillmana od vložil hůl David Šťastný a šikovnou tečí nasměroval kotouč mimo dosah Neužila.

Ze třetí třetiny bylo odehráno něco málo přes šest minut, když byl vyloučen domácí Dlapa. A Sparta přesilovku opět využila, tentokrát stačilo jen patnáct sekund. Kudrna nabil na levý kruh Říčkovi a jeho ránu došťouchal za Krošelje Lukáš Pech.

Boleslav ale znovu zvládla vyrovnat. Najman vybojoval puk pro Kousala, který jej z pravého kruhu posunul na brankoviště Oscaru Flynnovi. Šikovný útočník se uvolnil přes Dvořáka a zblízka překonal Neužila.

„Byl to dobrý zápas, ve kterém jsme byli chvíli lepší my, chvílemi Sparta. Nakonec se zrodila zasloužená remíza,“ zhodnotil průběh základní hrací doby domácí trenér Pavel Patera.

Podruhé za sebou tak domácí zápas Bruslařů šel do prodloužení a stejně jako v neděli s Libercem i v úterý domácí ztratili bonusový bod. Spartě vystřelil výhru a bod navíc Tomáš Dvořák.

„Bohužel jsme v prodloužení nesehráli dobře situaci a byli jsme potrestáni,“ mrzelo Pateru. „Byl to těžký zápas, kterému nechybělo tempo. Jsme rádi, že se štěstí nakonec v prodloužení přiklonilo k nám,“ uvedl jeho někdejší kolega z boleslavské lavičky a nynější kouč Sparty Miloslav Hořava.

BK Mladá Boleslav – HC Sparta Praha 2:3 po prodloužení (0:0, 1:1, 1:1 – 0:1)



Branky a nahrávky: 22. Šťastný (Fillman), 52. Flynn (Najman, P. Kousal) – 22. Říčka (Pech, Buchtele), 47. Pech (Říčka, Kudrna), 62. T. Dvořák (Řepík, Horák). Rozhodčí: Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

HC Sparta Praha: Neužil – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček, T. Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech, Kudrna – Dvořáček, Vitouch, Zikmund.