Poslední listopadové pondělí letošního roku se ve smuteční síni v Novém Strašecí rozloučili blízcí s lánskou legendou - panem Antonínem Bechyně.

Antonín Bechyně. | Foto: se svolením Martiny Hořejší

Lánský rodák se narodil 6. června 1925 v ulici Na Ohradech, vychodil lánskou základní školu, po studiu měšťanské školy v Novém Strašecí a průmyslovky v Kladně pracoval celý svůj profesní život v kladenské Poldovce. V roce 1945 se jako dvacetiletý mladík, aktivně zapojil do boje proti fašismu v Pražském povstání. Za to mu byla udělena Československá medaile za chrabrost. Po odchodu do důchodu pomáhal zakládat rodinnou firmu Bechyně.

Ve vzpomínkách zůstane navždy jako sportovec a sokol tělem i duší, ale také jako kamarád a vzor člověka milého, rozvážného a spravedlivého. Na Lánech společně se svými kolegy z hokeje založil v roce 1973 Běh vítězství zámeckým parkem v Lánech a 30 let byl jeho ředitelem. Byl zakládajícím členem Tenisového klubu Lány a tenis hrál jako veterán až do svých téměř devadesáti let. V mládí řadu let reprezentoval jako svou rodnou vesnici na četných atletických závodech, mj. v atletickém oddílu ATK Praha, kde běhal a trénoval s Emilem Zátopkem.

Bývalý hokejista i atlet Antonín Bechyně oslavil úctyhodné 95. narozeniny

Lánům zůstal věrný a v roce 1949 se v lánském kostele oženil s Květou Tichou a jejich manželství jim vydrželo krásných 74 let. V jejich manželství se v roce 1951 narodil syn Milan a v roce 1953 dcera Alena, velkou radost měl ze 4 vnoučat a 10 pravnoučat. Rodina byla pro něj to hlavní, co miloval ve svém životě a neúnavně pomáhal všem generacím jeho potomků.

Jako velký sportovec zanechal svoji nesmazatelnou stopu také v kladenském (za klub hrál v sezoně 51/52, pak dal přednost atletice) a lánském hokeji, jehož byl dlouhou dobu hnacím motorem, aktivně jej hrál do svých 50 let a poté působil jako předseda a trenér. Byl činorodý v komunálním dění v obci a velký lánský patriot, který na svoje milované Lány nenechal dopustit. Svými znalostmi a svým vystupováním reprezentoval Lány v celém Středočeském kraji. Často se Lánským stávalo, že když přiznali svou adresu, tak odpověď byla: „A co dělá Toník Bechyně, pozdravuj ho“.

Byl ochotný vždy pomoci radou nebo přiložit ruku k dílu, prostě Toník. Nechť je nám všem příkladem vytrvalosti, píle, obětavosti a férového jednání.

Čest jeho památce!

Martina Hořejší