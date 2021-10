Před rokem byly stadiony prázdné, dnes do O2 arény dorazilo přes 14 tisíc diváků. Tak jaké to bylo?

Samozřejmě super. Loni při covidu byla hrozně těžká sezona. Hráli jsme před prázdnými tribunami. Tohle je svátek hokeje. Přišlo hodně lidí, hrál se celkem slušný hokej se zajímavým koncem. Navíc to dopadlo pro nás, tak ještě lepší.

Navíc na Spartu dorazilo velké množství Kladeňáků…

I letos je to pro nás těžká sezona, když musíme jezdit do Chomutova. Není to jednoduché pro nás, ani pro fanoušky. Když se hrálo v Praze v neděli ve čtyři hodiny, tak lidí přišlo víc. A my jsme za to samozřejmě moc rádi. Snad jsme je výkonem a výhrou za dva body nalákali občas i do Chomutova.

Kde se v týmu vzala ta síla, že dovedl vyrovnat proti velkému favoritovi?

Povedlo se dát důležitý gól na 2:3 a ještě byl čas s tím něco udělat. Navíc v přesilovce. Tak zaplaťpánbůh. Přiklonilo se k nám štěstí, které nám občas v minulosti chybělo. Ztratili jsme spoustu zápasů na konci. Například s Olomoucí nebo třeba i bod se Zlínem. Tak se to teď vrátilo a my to bereme.

Co tak běží hlavou, když se povede vyrovnat 20 vteřin před koncem?

Je to super pocit, že se nám to povedlo takhle stáhnout, navíc na samotném konci. Ale je to i hodně o štěstí. Dostali jsme přesilovku, povedlo se nám vyhrát buly, udržet pásmo a být na puku. Pak už se člověk jen snaží dostat puk na bránu. A dvakrát nám to tam spadlo.

Jaká panovala atmosféra na střídačce při vyrovnávacím gólu a poté i při samostatných nájezdech?

Tím, že jsme to vyrovnali, tak jsme byli na vlně. Navíc Bowie byl výborný. Je to nejlepší hráč v téhle sezoně. Možná se to navenek nezdá, ale díky němu máme každý zápas šanci vyhrát. A také na Spartě to potvrdil. Nájezdy vychytal a nám se povedlo dát jeden rozhodující gól.

Je pro hlavu vítězství, navíc proti Spartě, hodně důležité?

To je to, co nám nejvíc chybí. Takové sebevědomí, že můžeme vyhrávat. Když si vybavím minulé zápasy, tak nám velkým rozdílem utekl snad jen zápas s Plzní. Jinak jsme v žádném nepropadli. Vždy jsme měli šanci na výhru a nebyli jsme úplně horším celkem. Je to o sebevědomí, abychom do dalších čtvrtin dovedli vyhrávat.

Jak to do sebe dostat?

Tak samozřejmě vyhrávat. Když se nám povede párkrát vyhrát, mužstvo si začne víc věřit. A začne dělat i víc bodů.

Když jste viděl atmosféru v Praze, není škoda, že jste v azylu v Chomutově?

To je otázka na Jardu (Jágra). Takhle to vyšlo a musíme se tím prokousat.

Přeci jen do Chomutova chodí kolem patnácti set lidí, do O2 areny dorazilo přes čtrnáct tisíc diváků.

My s tím nic nenaděláme. Ale když budeme hrát dobře a vyhrávat, tak snad i do Chomutova lidi nalákáme a snad bude chodit víc než doposud.

Obrali jste Třinec i Spartu, takže dva aspiranty na titul…

Paradoxně jsme udělali body s týmy, které jsou na špici. Kde jsme měli získat body, tam jsme ztratili. Je to o tom sebevědomí, abychom si dokázali, že můžeme vyhrávat i za tři body.

Jan Šejhl