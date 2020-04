Ohledně dalších hokejových kroků Jaromíra Jágra se toho v posledních týdnech příliš nenapsalo. Na stole měl přitom několik nabídek, dokonce i z NHL. Sám kapitán Philadelphie Flyers Claude Giroux vyjednal svému bývalému parťákovi u Letců smlouvu, oba borci tak mohli obnovit spolupráci ze sezony 2011/2012. Jaromír však nabídku Flyers smetl ze stolu. A dle informací Deníku odmítl i laso z Detroitu Red Wings, jenž by byl Jágrovým desátým klubem v nejlepší lize na světě.

V extralize znovu projevil zájem o služby dvojnásobného mistra světa Třinec, majitel dvou Stanley cupů se ale nakonec rozhodl pro Mladou Boleslav. Jágr navíc bude hrát jen domácí zápasy, vzhledem k tomu, že mu bude za dva roky padesát, už totiž nechce příliš cestovat. I přesto bere novou výzvu smrtelně vážně, od vedení Bruslařů si už vyžádal klíče od tréninkové haly. Jágr se tak opět pustil do nočních tréninků, což deníku potvrdil i vrátný mladoboleslavského zimáku.

Z rozhodnutí Jágra upřednostnit českou extraligu před návratem do NHL má tak největší radost Wayne Gretzky. Nejslavnější hokejista všech dob na svém oficiálním twitteru uvedl, že kdyby se Jágr vrátil do zámoří, mohl by mu sebrat pozici lídra historického bodování NHL, “Džegr“ na Gretzkého ztrácí pouze 936 bodů.

Mladá Boleslav se stává Jágrovým dvanáctým klubem v kariéře. Jaromír dnes dopoledne telefon nezvedal, podle důvěryhodného zdroje už obětuje veškerý čas tréninku. Všem čtenářům regionálního deníku přejeme pohodový apríl!