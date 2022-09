„Je to pro nás velká čest, že můžeme oslavit už devadesáté výročí klubu. Takhle veliké číslo je pro nás něco nepředstavitelného. Jsem vděčný, že můžu u takového krásného jubilea být. Všem, kteří byli součástí této dlouhé éry, bych chtěl poděkovat. Bez nich by to nešlo,“ říká místopředseda HC Rakovník Tomáš Veselý.