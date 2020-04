Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes s Japoncem, který hrával v Kladně, pak v Rakovníku a v uplynulé sezoně prorazil ve třetí lize v dresu Řisut - Yuyou Okegawou.

Yuya Okegawa | Foto: Antonín Vydra

Yuya Okegawa (22 let) je japonský hokejista, který už dlouhé roky hraje v Čechách. V juniorce byl v extraligovém Kladně, pak přešel do krajské ligy, kde si oblíbili diváci v Rakovníku. Díky tomu si ho všimli v Řisutech, kde se mu také dařilo a pomohl týmu po letech postoupit do play off. Yuya hraje hokej až od třinácti let a žije v Praze na Bohdalci v rodině svých opatrovníků. Pracuje v japonské restauraci a nyní tak práci nemá. Většinu času aktuálně tráví doma na zahradě nebo v posilovně.