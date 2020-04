Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil seriál „Sportovci v nouzovém stavu“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během nouzového stavu, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes s hokejistou Davidem Vlkem, který vyrůstal v Kladně, ale nyní hájí barvy Rakovníka.

Hokejista HC Rakovník David Vlk. | Foto: Antonín Vydra

David Vlk (21 let) je rakovnický hokejista. Hokeji se věnuje od čtyř let, kdy začínal v Kladně, kde vydržel až do juniorky. V juniorských letech jezdil na různé akademie a malé reprezentace. Nejraději vzpomíná na Kanadu 2011, kde jod výběrem Chomutova jeli Kladeňáci do Quebecu hrát turnaj Pee-Wee, který jako první Češi vyhráli. V následujících letech jezdili s Hockey Talent Academy do Rakouska na další turnaje, kde poznal např. Martina Nečase, který dnes hraje v Carolině Hurricanes. Aktuálně je David oporou Rakovníka. Žije v Unhošti s rodinou v domě se zahradou, pracuje ve společnosti Vodafone.