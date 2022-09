Podle jeho slov jsou náklady na energie vysoké už v současnosti, přičemž se po Novém roce a konci fixace cen dá očekávat další prudký nárůst. „Ještě minulý týden stála megawatthodina 26 tisíc, což by pro nás při padesáti megawattech za měsíc, které na spotřebě v průměru máme, znamenalo milion a 300 tisíc za jeden měsíc. To je prostě nereálné. To nejde,“ vysvětluje Veselý.

„Už teď budeme platit kolem tří set tisíc za energie, což je také hodně. Je tam částečná pomoc z města, něco si dokážeme vydělat, ale jakékoliv další navýšení je pro nás bez pomoci státu nepřijatelné,“ dodává.

Rakovnický stadion přitom patří městu, které bude muset vysoutěžit pro klub nového dodavatele energií. Podle toho se určí po Novém roce nová cena. „V tuhle chvíli vůbec nevím, o jakých cenách se budeme bavit. Jenom sleduju nárůst a případný pokles a děsím se, co nás čeká od Nového roku. Do prosince máme provoz pokrytý,“ popisuje Veselý a připouští, že dojít může i k nejhorší možné variantě. „Je tu i taková možnost, že budeme muset po Novém roce zavřít,“ říká.

Klub se proto chystá na zavádění nejrůznějších úsporných opatření, o jejichž podobě bude jednat výkonný výbor. Mezi konkrétní varianty může patřit zvyšování členských příspěvků, zvyšování ceny za pronájem ledové plochy nebo šetření na topení a vodě. „Jakékoliv úspory, které přijmeme, budou ve výsledku ale znamenat drobnosti. Nárůst ceny je tak obrovský, že tyhle úspory nám pokryjí jen drobek z celého koláče. Nebude to populární, ale doufám, že lidi sledují, co se děje, a najdeme pochopení,“ přeje si Veselý.

Jak ale sám říká, nejdůležitější bude podpora zvenčí, tedy ze strany státu nebo města. Pomoci zimním stadionům by teoreticky mohl i Český svaz ledního hokeje. „Ze svazu nám přišly nějaké dotazníky, zatím ale nevíme, co mají v plánu,“ krčí rameny Veselý.

Ten je pochopitelně v kontaktu i s provozovateli dalších stadionů v okolí a dobře ví, že všichni řeší stejné trable. „Situace je všude kritická. Voláme si a okolní zimáky jako například Černošice se perou s podobnou věcí. Nikdo zatím nenašel recept, jak z toho ven. Nejsou to ale jenom zimáky, sportoviště půjdou do háje všechny,“ zakončuje mrzutě místopředseda rakovnického klubu.

A jaká je situace jinde v kraji?

Ve vybraných klubech jsme se zeptali, jak velkým problémem jsou pro jejich provoz rostoucí ceny energií.



Josef Fuksa, předseda Lokomotiva Nymburk (rychlostní kanoistika): „Je to závažný problém. Peníze budeme muset získat od dětí, potažmo jejich rodičů. Znamená to, že se v první řadě zvednou členské příspěvky. Tím pádem může také dojít k úpadku počtů sportovců v našich řadách.“



David Šváb, mluvčí Basketball Nymburk (basketbal): „Je to zanedbatelný problém. Není to zatím něco, co by nás mělo položit.“



David Kubát, manažer HC Poděbrady (hokej): „Není to problém. Ale hned přidávám – zatím. Je nám ale jasné, že v lednu může být všechno jinak.“



Vladimír Zeman, předseda Sparta Kolín (fotbal): „Je to závažný problém. Zatím budeme na podzim vybírat ještě stejné příspěvky, ale na jaře bychom mohli sáhnout k jejich zvýšení.“



Martin Maršálek, Šacung Benešov (nohejbal): „Není to problém. Nás se to nějak přímo nedotýká, protože jsme pod městským sportovním zařízením. Elektřinu kromě bojlerů a ohřevu vody do sprch nepotřebujeme. Hrajeme ve venkovní teplotní sezoně. Teplo maximálně na podzim nebo brzy z jara. V zimě využíváme haly, které jsou města či škol, a ještě nevíme, jak budou nastaveny podmínky. Neplánujeme radikální zvyšování příspěvků.“



Ladislav Černý, SK Tochovice (fotbal): „Není to problém. Samozřejmě cítíme, že je to nepříjemné. Zavlažování a cokoliv něco stojí. Je to velká položka, která na to jde. Dvě třetiny navíc za energii – minimálně to jde k desetitisícům. Necháváme příspěvky, jako byly v loňském roce, maximálně se zvednou o pár procent. Nechystáme radikální zdražování, ačkoliv víme, že je to pro nás zátěž.“



Vojtěch Paul, Dobříš (florbal): „Je to marginální problém. Budeme zvedat příspěvky o deset procent, což je v naších měřítkách tak o 500 až 600 korun na osobu. Je to kvůli tomu, že v sokolovně je vytápění. Hala bude podle našich informací zdraržovat, takže se náklady snažíme pokrýt nikoliv rapidním zvyšováním, ale těmi deseti procenty alespoň minimalizovat, aby to Sokol nemusel dotovat z jiných grantů. Že by se nás zdražování dotklo nějak citelně, abychom museli něco zavírat, rušit, či zvyšovat příspěvky jenom na energie, to nehrozí. Jde to ruku v ruce s inflací. Oproti jiným sportům máme příspěvky docela vysoké a nechceme jít radikálně o patnáct stovek nahoru.“



Miroslav Peterka, Kocouři Příbram (volejbal): „Není to problém. Zatím se nás to nedotklo, protože běží stávající smlouvy, ale od Nového roku to bude ohrožovat chod klubu.“



Ivan Bartůšek, HC Lev Benešov (hokej): „Není to problém. Zatím nás to neohrožuje, protože jsme pod městským sportovním zařízením, takže jsme v pohodě. Co ale bude dál, to nevíme.“



Jiří Hondl, předseda Sokol Hostouň (fotbal): „Je to závažný problém, který může mít do budoucna potenciál až ohrožení existence klubu, nebo minimálně omezení činnosti, pokud se nenajde systémové řešení. Zdražení na nás již dopadlo ve formě vyúčtování energií, které v části zahrnovalo již letošní rok a růst cen v prvním pololetí, kde nárůst byl skoro sto procent, přestože se nejednalo v plné výši o současné ceny. Popravdě moc řešení není. Jsme závislí jak na plynu, tak elektrické energii. V první fázi jsme nastavili úsporná opatření a hledáme možnosti technologického řešení. Bohužel investice tohoto charakteru, aby měla smysl, je vysoká.“



Petr Brabec, sportovní manažer SK Kladno (fotbal): „Zatím to problém není. Zatím nebojujeme, máme zafixované ceny do konce kalendářního roku. Uvidíme, jakou nabídku poté od distributorů dostaneme, ale samozřejmě máme velké obavy. Už nyní platíme za energie ročně kolem milionu korun.“



Zdeněk Hořejší, předseda SK Slaný: „Zatím je to marginální problém. Jako SK Slaný neplatíme spotřebu elektřiny ani vody na hřišti (kabiny, zalévání apod.), to si platí městská společnost Víceúčelová sportovní hala. My platíme pouze spotřebu elektřiny na osvětlení umělého trávníku a spotřebu elektřiny stánku, což dosud bylo kolem 30 tisíc korun ročně.“



Milan Fortuník, předseda Kladno Volejbal (volejbal): „Je to marginální problém. Máme nájmy od Sportovních areálů města Kladna, takže ještě čekáme. Víc se nás dotknou spíš výdaje za ubytování.“



Zdeněk Jirák, předseda Kanonýři Kladno (florbal): „Zatím je to marginální problém, nemáme žádné svoje sportoviště, jsme v prostorách Sportovních areálů města Kladna. Pokud by zvýšení cen energií nastalo, museli bychom to řešit buď žádostí o zvýšení podpory od města, v krajním případě zvýšením příspěvků. To bych ale velmi nerad.“



FBC Rakovník (florbal): „Ohrožuje to existenci klubu. Náš florbalový klub je halový sport s osmi ligovými týmy, tedy s velkou vytíženosti hal a vysokou finanční náročností. Odeslali jsme žádost na město o dodatečný příspěvek na sportovní činnost pro náš klub, týkající se dorovnání cen před zdražením a po zdražení. Jako největší sportovní klub na Rakovnicku nemáme domácí prostředí pronajaté od města za jednu korunu jako ostatní velké kluby, ale platíme městským školám, městské sportovní hale, sokolovně, atd. nájmy v plných sazbách. Pro představu minulý rok náš klub zaplatil za veškeré nájmy přes 600 tisíc korun. Rada města kromě pana Pavlíka náš návrh zamítla. Byli jsme nuceni zvýšit příspěvky našim členům. Po zvýšení příspěvků jsme dostali od některých institucí další nové ceny, samozřejmě vyšší. Naše jednání s městem tedy budou pokračovat. Když se člověk podívá na na první pohled velmi nespravedlivé rozdělování peněz městem sportovním klubům na činnost, kdy peníze jsou rozdělovány bez oficiálního klíče, či oficiální dokumentace, a náš klub dostává 150 tisíc korun, je to skandální.



Milan Maršner, místopředseda HBC Kladno (hokejbal): „Zvyšující se ceny energií se klubu zatím nedotkly. Nejsme majitelem a provozovatelem sportoviště. Sportoviště užíváme formou pronájmu, který není vázán na hodinovou cenu užívání. Ceník zůstal pro letošní sezónu stejný, za což děkujeme provozovateli - Sportovním areálům města Kladna.“



Petr Darmoš, Sokol Kosořice (fotbal): „Zatím to není problém. Energie jsme zatím řešit nemuseli. Ale může to přijít, teprve nyní se začne víc topit a svítit. Co jsme ale museli řešit, byla zvýšená cena u nákupu hnojiva na trávník. Tam už jsme zvýšení pocítili."



Ondřej Pechanec, FC Malibu (futsal): „Není to problém. Jelikož své zápasy hrajeme v hale, která patří městu, tak se řídíme nájemným. To zatím ceny pro letošní sezonu nezvyšovalo, jsou stejné jako v té minulé."



Miroslav Staněk, TJ Auto Škoda (judo): „Není to problém. Co se týká oddílu juda, tak zatím nám fotbalový klub, v jehož areálu máme tělocvičnu, žádnou sazbu nezvedl. V tělocvičně máme akumulační kamna na noční proud. Tělovýchovná jednota AŠ ale určitě bude muset řešit sportoviště, která se vytápí výrazně - kuželnu a nebo horskou chatu Erlebašku.“



Pavel Šuba, manažer SK Olympik Mělník (futsal): „Dotklo se nás to stejně jako všech jiných sportů. Možná i více. Jelikož jsme halový sport a převážně hrajeme v měsících, kdy se musí v halách topit a svítit, jsou navýšené ceny za energie hodně znát v našem rozpočtu. Ale týká se to i zvýšených nákladů na praní a sušení dresů. Takže musím volit příměr, že je to závažný problém.“



Jiří Krejsa, předseda HC Junior Mělník (hokej): „Odpověď je, že je to závažný problém, který ohrožuje existenci klubu a provozování zimního stadionu všeobecně. Jak jsem avizoval, máme fixaci ceny kWh do konce tohoto roku a nový návrh smlouvy a cen bude pravděbodobně na přelomu října a listopadu. Do této doby můžeme fungovat bez problémů, ale jak se celá situace vyvine dál, to v tuto chvíli není nikdo schopen předpovědět. Můžeme jen doufat, že se situace na burze zklidní a cena se stabilizuje na únosné míře pro všechny.

