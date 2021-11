V souboji starobylých měst začala Hora skvěle v 7. minutě dvěma góly vyhnala mladého brankáře Péce na střídačku. Místo něj naskočil Pýcha a už neinkasoval. „Péc byl asi byl trochu nervóznější, dostal takové hloupé góly. příště už se mu to nestane,“ mínil útočník Rakovníka Matěj Kos.

Domácí vrátil do hry obránce Vyskočil, pak ale dlouho nemohli vyrovnávací gól trefit. Až chvíli před druhou pauzou se slepenými trefami prosadili hodně lacino Petráček a pak i Kos. „Pro mě byl hlavní zlom, když Vojta Petráček dal na 2:2 střelou skoro od vlastní modré. Vzápětí jsme dali na 3:2 a už se nám hrálo lépe,“ popisoval Kos.

Jeho tým pak už vedení udržel, dokonce ho Nekvindou zvýšil na konečných 4:2.

„Podle mne jsme měli víc ze hry, soupeře jsme do šancí nepouštěli, ale bylo to utrápené vítězství. Máme velkou marodku, takže se pytlíkuje sestava a podle toho to vypadalo,“ dodal Matěj Kos.

HC Rakovník – Sršni Kutná Hora 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Branky: 16. Vyskočil (Kos, Libovický), 38. Petráček (Hulcr), 38. Kos (Libovický, Hegenbart), 59. Nekvinda (Libovický, Pícha) – 5. Mikeška (Havelka), 7. Dytrych (Beran).