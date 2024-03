Finálovou sérii krajské ligy začali hokejisté Rakovníka výborně, ale pokažený domácí zápas misky vah překlopil na stranu Čáslavi. Ta po obratu ve druhém utkání vyhrála i zápas číslo tři před svými fanoušky a Rakovník tam bude v pátek doma od 19 hodin odvracet její mečbol. "Určitě nic nevzdáváme, teď už musíme," burcuje trenér Petr Tatíček po prohře 1:4.

Hokejisté HC Rakovník podlehli ve druhém finále krajské hokejové ligy Čáslavi 3:5. | Foto: Deník/ Josef Rod

Jestli měl Rakovník výborný start do druhého zápasu, pak Čáslav předvedla v úterý to samé. Jakoby byli hosté ještě v autobusu, když během úvodní pětiminutovky inkasovali z hole Sladkého dva góly. Pak se sice zlepšili, ale parádní akce Krpaty, jenž projel s pukem celé kluziště, a dotlačil puk za Gabrišku, jim vzala vítr z plachet.

Tentokrát se prostě Rakovníku nevedlo. Hráči to zkoušeli, ale do zápasu se ne a ne vrátit, protože když už měli šance, zbytečně si navíc přihrávali, nebo nechali vyniknout výtečného brankáře Zelenku. Jeho kouzlo odčaroval teprve Nekvinda minutu a půl před koncem, to už jen snižoval na konečných 4:1.

"Soupeř měl dobrý začátek a promění velkou část svých šancí. My do nich marně bušíme, máme spoustu střel, ale jim stačí hrát účelně kolem svého brankáře, který je ve formě, a nám se střelecky prostě nedaří," mrzí trenéra Rakovníka Petra Tatíčka, který nemá obránce v ideálním zdravotním stavu, ale aspoň se vrátil zkušený Vyskočil a dozadu stažený útočník Kounovský si také vede dobře. "Ještě potřebujeme, aby se někdo utrhnul v útoku, protože šance otočit sérii podle mne pořád je. Máme domácí zápas a ten musíme zvládnout," dodal bojovně Petr Tatíček.

V pátek tedy Rakovník musí vyhrát, stejně tak případný pátý duel v neděli v Čáslavi. Jinak bude slavit protivník.

HC Čáslav - HC Rakovník 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). Branky a asistence: 3. Sladký, 5. Sladký (Křišťan, Ježek), 11. Krpata (Grauer), 40. Turena (Navrátil) – 59. Nekvinda. Rozhodčí: Kubeš, Hruška – Kálal, Hnilička. Vyloučení: 7:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváků: 385. Stav série: 2:1.

Rakovník: Gabriška — Vlk, Zíka, Kounovský, Vyskočil, Najman, Grill, Hulcr, Fiala — Lev, Benda, Nekvinda, Ságner, Havlůj, Hegenbart, Macháček, Kovařík, Bulva, Šíma, Kos, Karfus