Není jednoduché přerušit smlouvu s jedním z největších českých klubů. Byl Libor Zábranský rozladěný, nebo pochopil, že v danou chvíli to nejde jinak a potřebujete být blízko mámy?

Libor určitě rozladěný ve špatném slova smyslu nebyl. Určitě ho mrzí, stejně jako mě, že se nám díky situaci, ať už s koronavirem, nebo právě s mamkou, nepovedlo, co jsme chtěli, po sportovní stránce. Ale jak už jsem se vyjádřil, sport není všechno. Jak vidíme, priority u Libora jsou stejné jako u mě.

Existuje varianta, že se za nějakých okolností do Brna vrátíte? Třeba ještě během sezony? Jste tak už domluveni?

Žádnou domluvu momentálně nemám s žádným klubem. Zatím opravdu nevím, kde vlastně budu hrát.

Chcete se aktuálně alespoň připravovat na sezonu, nebo hokej úplně vypouštíte? A budete se připravovat kde? V Praze, Kladně? Soukromě nebo třeba s týmem Rytířů? Či jiným klubem, třeba se Spatrou nebo Slavií?

Určitě se plánuji připravovat dál, trénovat budu na Kladně buď s týmem, nebo individuálně. V momentální chvíli nijak kariéru nepřerušuji.

Kladenský asistent Čermák řekl, že vzhledem k vaší situaci vás ještě nikdo z Rytířů nekontaktoval. Nemluvil jste ani s Jaromírem Jágrem?

S Jardou jsem se potkal a trochu jsme se pobavili. Uvidíme, co z toho bude v příštích dnech.

Předpokládám, že z Kladna jste odcházel v dobrém. Nebo to tak úplně nebylo? Je možné, že se do kádru Rytířů zase vrátíte?

Je to jedna z variant. Na Kladně bylo všechno domluvené, už když jsem za ně nastupoval v postupové sezoně. I v případě postupu bylo jasné, že se přesunu do Komety. Žádné překvapení nebo zlý rozchod to určitě nebyl.

Jak vůbec reagovala na přesun ke Kladnu rodina?

Když jsme se o mamce dozvěděli, tak Lucka byla první, kdo navrhl, že se musíme přesunout blíž k mamce a že ji musíme podpořit a pomoci jí. Jak už jsem řekl, bylo to čistě rodinné rozhodnutí, které na sportovní stránku nemělo vliv.

Uvedl jste, že kariéru nekončíte. Odhadnete, kdy naskočíte do nějakého klubu? Nebo to zatím neřešíte?

Přesný termín určitě neřeším. Ale jak jsem říkal, kariéru nepřerušuji. Všechno je otázkou dalších jednání.