Parádně vstoupili do nového ročníku krajské ligy hokejisté Rakovníka. Doma si poradili zásluhou čtyřgólové druhé třetiny s Kralupy 4:2.

Krajská liga: Rakovník ( v bílém) - Kralupy 4:2. | Foto: Foto: Antonín Vydra

První třetina byla ještě vyrovnaná a kralovali v ní brankáři – domácí Pravda i hostující Exner. Zato ve druhém dějství Rakovník explodoval a za deset minut zápas čtyřmi zásahy rozhodl. Dvakrát se trefil Kos, také Nekvinda a poprvé v novém dresu také Ladislav Gengel, jehož Rakovník získal z Příbrami na měsíční hostování. „Ve druhé třetině jsme Kralupy přehráli, hráli hezký hokej, vycházely kombinace. Lidem se to líbilo a my šli do kabin s hlavami nahoře,“ těšilo domácího vedoucího týmu Vladimíra Soukupa.