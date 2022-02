Úvod play off: rakovnický fičák, ale i závěrečné rozpaky

Výborně vstoupili hokejisté Rakovníka do předkola play off krajské ligy. Na domácím ledě přehráli nevyzpytatelnou Vlašim 7:4 a k postupu jim chybí zvládnout aspoň jedno z případných dvou víkendových střetnutí. Ve Vlašimi se hraje v sobotu, o den později případně v Rakovníku. Zápasy se hrají do konečného rozhodnutí a oba začnou v 17:30 hodin.

Hokejový Rakovník (v bílomodrém) hraje v krajské lize výborně a porazil doma i Vlašim 5:3. | Foto: Antonín Vydra

Domácí rozhodli už v první třetině, kdy na Rytíře nastoupili ve velkém tempu a ukázali, kdo je v sérii mírným favoritem. Na začátku si pomohli přesilovkou, kterou využil Kounovský a pak v trvajícím tlaku nastříleli další tři branky. Po přestávce na tempu ubrali a gól nepadl, ale když Hegenbart zvýšil v úvodu třetího dějství na 5:0, vypadalo to na klidnou a pohodovou třetinu. Nic takového! Vlašim se rozparádila a postupně začala manko stahovat až na 6:4. Teprve v závěru vše uklidnil při power play soupeře Kos střelou do odkryté klece. "První třetina se klukům povedla, byli jasně lepší a mohli dát i víc gólů než čtyři," mínil vedoucí týmu Vladimír Soukup, podle něhož pak přišlo klasické uspokojení. "Ve třetí třetině jsme soupeře pustili zbytečně hrubými chybami ke několika gólům. Franta Pícha s tím v bráně nemohl nic dělat, Vlašimští zakončovali parádně. A tak jsme to jistili až gólem do prázdné brány, každopádně to byl dobrý hokej," hodnotil Soukup. HC Rakovník – Rytíři Vlašim 7:4 (4:0, 0:0, 3:4). Branky: 5. Kounovský (Šíma), 6. Šíma (Hegenbart, Kounovský), 14. Ságner (Kos, Vyskočil), 20. Vyskočil (Nekvinda), 41. Hegenbart (Nekvinda), 46. Šíma (Hegenbart), 60. Kos – 45. Kočí (Pessr, Svoboda), 50. Svoboda (Kočí, Florián), 52. Kočí, 56. Florián (Svoboda). Vyloučení: 7:6, využití: 1:0. Diváci: 300. Rakovník: Pícha — Hulcr, Vyskočil, Vlk, Šíma, Petráček, Libovický, V. Petráček — Macháček, Kos, Ságner, Nekvinda, Kounovský, Hegenbart, Grill, Svoboda, Let, Karfus. Emoce, velký obrat i hezký dárek na závěr. Hokejisty čeká předkolo